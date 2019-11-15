ТАСС выступил информационным партнером Хайнаньской книжной выставки

САНЬЯ /Китай/, 15 ноября. /ТАСС/. Агентство ТАСС стало информационным партнером открывшейся в городе Санья (провинция Хайнань, Южный Китай) в пятницу Хайнаньской международной книжной выставки-ярмарки. На ней приняла первых посетителей фотовыставка "Читающая Россия", тематические снимки для которой предоставлены агентством.

Более 20 фотографий из фотоархива ТАСС экспонируются на белых кубах и прямоугольных параллелепипедах высотой 1-2 м. Геометрические фигуры установлены под открытым небом - прямо на лужайке 5-звездочного отеля "Биньхай юаньлинь", где до 18 ноября будет проходить книжная ярмарка.

Более 27 тыс. кв. м этого гостиничного комплекса отданы под огромную библиотеку: стеллажи и стенды с книгами установлены в ресторанах, барах, холлах, лобби, у бассейна и в других зонах отеля. По словам организаторов, такой креативный подход позволит посетителям выставки насладиться чтением и обсудить деловые вопросы в необычной и приятной обстановке.

Главной темой Хайнаньской книжной выставки-ярмарки этого года стал туризм. Помимо представителей индустрии печати, для участия в ней приглашены представители туристических агентств, кино и телевидения, аниме-студий, развлекательной индустрии из Китая и зарубежных стран, а также ведущие интернет-издания.

В этом году статус главного гостя ярмарки получила Россия. В начале октября РФ и КНР отметили 70-летие годовщины установления дипломатических отношений: на протяжение полутора месяцев праздничные мероприятия, посвященные российско-китайской дружбе и сотрудничеству, проходят в столицах и крупных городах двух стран.