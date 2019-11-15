Авиакомпания Qantas побила рекорд по длительности беспосадочного рейса

ТАСС, 15 ноября. Самолет авиакомпании Qantas совершил самый долгий беспосадочный перелет в истории коммерческой авиации. Об этом говорится в опубликованном в пятницу сообщении авиаперевозчика.

Рейс выполнялся с четверга по пятницу из Лондона в Сидней. "Новый Boeing 787 Dreamliner приземлился в Сиднее в 12:28 (04:28 мск), спустя 19 часов 19 минут после вылета из [лондонского аэропорта] Хитроу", - отмечается в пресс-релизе. Самолет преодолел около 17,8 тыс. км, что также является рекордом.

Это уже второй сверхдальний перелет в рамках проекта Sunrise-Qantas, предусматривающий открытие ряда новых направлений для рейсов в города восточного побережья Австралии. В конце октября другой принадлежащий Qantas Boeing 787 совершил перелет из Нью-Йорка в Сидней, проведя в воздухе 19 часов 16 минут.

Во время перелета из Лондона в Сидней на борту находились специалисты ряда австралийских исследовательских центров и университетов, а также несколько десятков обычных пассажиров. В дальнейшем Qantas планирует осуществить как минимум еще один сверхдолгий перелет в один из городов на восточном побережье страны.