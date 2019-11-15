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Bloomberg: Netflix изменит сериал о надзирателе концлагеря после жалобы премьера Польши

Матеуша Моравецкого возмутила демонстрация в сериале карты современной Польши, на которой без какого-либо комментария были обозначены существовавшие на ее территории концлагеря, в том числе Освенцим, Собибор и Треблинка

ТАСС, 15 ноября. Компания Netflix согласилась внести правки в свой документальный сериал "Дьявол по соседству" (The Devil Next Door) после жалобы польского премьер-министра Матеуша Моравецкого на показанную в одной из серий карту, содержащую, по его словам, ложные сведения о Второй мировой войне. Об этом сообщило в пятницу агентство Bloomberg.

Польскую сторону возмутил тот факт, что в первой серии была продемонстрирована карта современной Польши, на которой были обозначены существовавшие на ее территории концлагеря, в том числе Освенцим, Собибор и Треблинка. По словам Моравецкого, карта, показанная без какого-либо комментария, вводит зрителей в заблуждение, заставляя думать, что Польша несет ответственность за создание и функционирование на своей территории концлагерей.

"В ближайшие дни мы добавим текст к некоторым картам, показанным в сериале. Тогда будет понятно, что концлагеря в Польше строились и управлялись немецкими нацистами, которые вторглись в страну и оккупировали ее в период с 1939 по 1945 годы", - сказали в Netflix. Компания подчеркнула, что гордится проделанной создателями сериала работой, но хочет избежать недопонимания.

Документальный сериал "Дьявол по соседству" рассказывает историю Ивана Демьянюка - украинского военного преступника, работавшего надзирателем в лагере смерти "Треблинка", который в период войны находился на оккупированной немцами территории Польши. В 2011 году Иван Демьянюк был признан виновным в пособничестве в убийстве в 1943 году 28060 евреев-заключенных "лагеря смерти" Собибор и приговорен к пяти годам заключения. Суд тогда счел, что, хотя Демьянюку нельзя вменить в вину никаких конкретных преступных деяний, он является виновным в том, что служил охранником в Собиборе на территории оккупированной Польши. Вынесение приговора Демьянюку создало прецедент, позволяющий компетентным органам возбуждать дела в отношении бывших охранников концлагерей даже в том случае, если из-за недостатка свидетелей невозможно доказать их непосредственное участие в преступлении.

Теги
ПольшаМоравецкий, Матеуш
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