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В полиции Москвы предупредили работодателей о мошенниках из якобы трудовой инспекции

Злоумышленники представляются сотрудниками инспекции труда и предлагают платно подготовить компанию к внеплановой проверке

МОСКВА, 15 ноября. /ТАСС/. Полиция Москвы предупреждает о появлении нового вида мошенничества, направленного против работодателей, и призывает не соглашаться на покупку сертификатов якобы трудовой инспекции для успешного прохождения внеплановой проверки. Об этом ТАСС в пятницу сообщили в пресс-службе столичного главка МВД России.

"В компанию поступает телефонный звонок, в котором неизвестные, представившись сотрудниками трудовой инспекции, информируют о готовящейся внеплановой проверке. Мошенники предлагают руководству компании помощь в подготовке к инспектированию, обозначая, что данная услуга является платной и поможет пройти процедуру проверки без осложнений", - рассказали в главке.

Злоумышленники для успешного прохождения проверки, как отметили в пресс-службе, предлагают владельцам фирм купить сертификаты трудовой инспекции. Кроме того, вместе с сертификатами мошенники продают также полиграфическую продукцию и литературу. "Полиция напоминает гражданам, что Роструд и государственные инспекции труда не занимаются оказанием платных услуг, призывает представителей компаний пользоваться официальными интернет-ресурсами, предоставляющими информацию бесплатно, проявлять бдительность и не перечислять денежные средства на сомнительные счета, а обращаться в региональные инспекции для уточнения", - подчеркнули в полиции.

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