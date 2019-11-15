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Нарышкин представил новый пятитомник произведений времен Великой Отечественной войны

Ранее сообщалось, что в сборник войдут произведения Константина Паустовского, Валентина Катаева, Ильи Эренбурга, Самуила Маршака и других авторов

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 15 ноября. /ТАСС/. Пятитомный сборник произведений, написанных и опубликованных во время Великой Отечественной войны, был представлен в пятницу в Российской национальной библиотеке.

"Сегодня мы презентуем и передаем уникальный пятитомник произведений наших авторов - советских писателей и поэтов XX века, - сказал председатель Российского исторического общества (РИО), директор Службы внешней разведки (СВР) РФ Сергей Нарышкин. - В этом пятитомнике собраны произведения, написанные в годы войны 1941-1945 годов".

Ранее сообщалось, что в сборник войдут произведения Константина Паустовского, Валентина Катаева, Ильи Эренбурга, Самуила Маршака и других авторов.

Нарышкин рассказал, что первые экземпляры будут переданы руководителям федеральных публичных библиотек и ряда библиотек стран СНГ. В скором времени еще тысяча экземпляров нового пятитомника поступит в региональные и муниципальные библиотеки России. "Я рассчитываю, что это будет очень хорошим подспорьем для историко-просветительской работы. Очень надеюсь, что эти книги будут востребованы в каждой библиотеке и в каждом российском регионе", - сказал Нарышкин.

Проект "Президентская историческая библиотека" создан Российским историческим обществом совместно с издательским холдингом "Эксмо-АСТ", в рамках которого планируется публикация значимых литературных произведений на историческую тематику.

Теги
Нарышкин, Сергей ЕвгеньевичРоссия
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