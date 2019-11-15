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В Софие открылась выставка российских университетов

Также Россотрудничество и Московский педагогический государственный университет организовали для болгарских учителей русского языка курсы повышения квалификации

СОФИЯ, 15 ноября. /Корр. ТАСС Игорь Ленкин/. Первая выставка высших учебных заведений России открылась в пятницу в болгарской столице. Свои образовательные программы и возможности для бесплатного обучения болгарских граждан в Российском культурно-информационном центре (РКИЦ) в Софии представляют 12 ведущих российских вузов Москвы, Санкт-Петербурга, Ростова-на-Дону, Самары, Иваново, Орла и Липецка.

Уже в первые часы работы выставку в РКИЦ посетили десятки будущих абитуриентов. В ближайшие три дня представители высших учебных заведений проведут для коллег из болгарских институтов и будущих абитуриентов презентации учебных программ, расскажут об особенностях и преимуществах российского образования, об условиях быта и досуга студентов.

В рамках выставки пройдут тематические презентации, семинары и мастер-классы. Россотрудничество и Московский педагогический государственный университет организовал для болгарских учителей русского языка курсы повышения квалификации.

Как отметил, выступая на открытии выставки, посол РФ в Болгарии Анатолий Макаров, российские университеты "представляют здесь свои передовые разработки в сфере образования". "Они включают в себя различные программы обучения, проверенные временем практики и методики. В Болгарии есть устойчивый спрос на получение образования в России, и посольство всецело поддерживает эту позитивную тенденцию", - пояснил дипломат.

Он отметил, что кампания по набору болгарских студентов в российские университеты по федеральной программе, в соответствии с которой российское государство берет на себя все расходы по их обучению в ведущих российских вузах, успешно продолжается уже шестой год подряд, а в нынешнем году в университеты РФ принято 225 болгарских студентов. Макаров обратил внимание, что болгарские вузы проявляют активный интерес к двухстороннему сотрудничеству, к развитию совместных магистерских программ с российскими партнерами и межвузовскому взаимодействию.

В свою очередь президент Союза болгарских журналистов Снежана Тодорова рассказала о своем опыте обучения в России. Она подчеркнула, что эти годы навсегда остались в ее памяти. "Болгары и русские - это духовно близкие люди, но, получив образование в России, вы еще глубже проникнитесь русской духовностью, культурой, искусством и языком, которые являются всемирным достоянием. Уверена, что вы будете с любовью носить их тепло и настроение на протяжении всей жизни", - сказала она.

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