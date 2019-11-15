Всероссийская "Вахта памяти-2019" завершилась в Архангельске

АРХАНГЕЛЬСК, 15 ноября. /ТАСС/. Торжественное закрытие Всероссийской "Вахты памяти-2019" состоялось в пятницу в Архангельске, в церемонии приняли участие представители 70 регионов, сообщил ТАСС член координационного совета поискового движения России по Северо-Западному федеральному округу Илья Дюринский.

"В этом году на закрытие "Вахты памяти" съехались представители 70 регионов, поисковики практически со всей России. В наше движение входит более 40 тыс. поисковиков - это 1428 отрядов по всей стране", - сказал Дюринский.

В этом году отряды провели более двух тыс. экспедиций в 37 регионах страны, где в годы Великой Отечественной войны шли сражения. Были обнаружены останки 19 тыс. солдат и офицеров Красной Армии, из них удалось установить имена 1,2 тыс. "Конечно, с годами искать становится все сложнее, могу сказать по Ленинградской области: на Невском пятачке (условное обозначение плацдарма на восточном берегу Невы, удерживаемого советскими войсками в ходе битвы за Ленинград - прим. ТАСС), это известное место, в 1990-е и 2000-е годы на каждой вахте находили солдата, сейчас это большая редкость, - отметил собеседник агентства. - Это показатель того, что работа поисковиков <…> приносит свои плоды, и это значит, что на Невском пятачке подавляющее большинство защитников найдено и захоронено".

По словам Дюринского, поисковики применяют все более современные методы в своей работе, они тщательно работают в архивах, используют технические средства, например, аэрофотосъемку. "Движение расширяется, приходят новые люди. Одна из задач - опытным поисковикам вырастить себе замену, привлекать молодежь, чтобы как можно больше молодых людей занимались поисковой деятельностью".

Поисковики Дагестана

Поисковый отряд "Кавказ" (Хасавюрт, Дагестан) официально существует около года. Как рассказал ТАСС его руководитель Хайбулла Умаров, первый выезд, или "вахта", состоялся в Орловскую область. В этом году поисковики из Дагестана работали в Орловской, Волгоградской областях, в Крыму, Северной Осетии и Ингушетии. "Всего было шесть вахт - для нас это очень много, - отметил он. - В отряде в основном люди от 18 до 30 лет, но есть большое желание участвовать и у тех, кто старше, то есть советского поколения, и подтягиваем уже тех, кому 14".

Одно из направлений работы - сбор данных и работа в местах боев 345-й стрелковой дивизии. Она формировалась в Дербенте и в декабре 1941 года была направлена в Севастополь. "Дивизия просуществовала около пяти месяцев, она практически вся погибла, - рассказал Умаров. - В народе ее называли "дагестанской", но она формировалась из представителей разных национальностей <…>. Нам важно показать молодежи многонациональное братство в Советском Союзе, и сейчас в России".

Из Дербента в Севастополь состоялся автопробег, посвященный дивизии, и в этом году в Севастополе был установлен памятник бойцам и командирам боевого подразделения.

По словам Умарова, всего из Дагестана на фронт в годы Великой Отечественной войны ушли около 200 тыс. жителей, примерно половина из них погибли.

Поисковое движение Архангельской области

В этом году закрытие "Вахты памяти" посвящено 30-летию поискового движения Архангельской области. В регионе действует 32 отряда. "В этом году нашими поисковиками были подняты и перезахоронены останки 424 солдат и командиров Красной Армии, были найдены 32 смертных медальона и шесть именных вещей, по которым сейчас мы ищем родственников", - рассказала ТАСС руководитель регионального отделения Поискового движения России в Архангельской области Елена Недзвецкая.

Архангельские поисковики работали в Ленинградской, Смоленской, Орловской, Тверской областях, в Карелии и Крыму. Отряд "Факел" из Пинежского района в Кировском районе Ленинградской области обнаружил останки четырех солдат и двух командиров Красной Армии. Как рассказал руководитель отряда Мирраб Азадов, в составе "Факела" в основном школьники из разных населенных пунктов.

Отряд существует 14 лет, и его участники большую работу проводят в своем районе. "В этом году мы установили очень красивый памятник участникам войны в деревне Кучкас Пинежского района и провели там полевой выход, - отметил он. - В ходе создания памятника провели большую работу по выявлению имен участников войны - жителей этой деревни. И оказалось, что многие даже не числились [среди участников войны] ". На обелиске фамилии 110 жителей деревни, ушедших в годы войны на фронт. Из них 45 человек погибли, при этом судьба 23 из числа погибших до сих пор неизвестна.

В ходе закрытия "Вахты памяти-2019" были намечены планы на 2020 год. В будущем году предстоят международная военно-историческая экспедиция проекта "Фронт" в Калужской области с участием поисковиков стран СНГ, экспедиция на Сахалин, посвященная 75-летию окончания Второй мировой войны, вахты памяти в местах боев и межрегиональные экспедиции в Крыму, на Кавказе, Волгоградской, Ленинградской, Смоленской и других областях.