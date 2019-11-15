В ООН оценили ежегодный объем рынка метамфетамина и героина в странах Меконга в $72 млрд

БАНГКОК, 15 ноября. /ТАСС/. Рынок метамфетамина и героина в странах Меконга оценивается в $71,7 млрд в год. Об этом было объявлено в пятницу по итогам двухдневных консультаций Управления ООН по наркотикам и преступности (UNODC) с должностными лицами Китая, Камбоджи, Лаоса, Мьянмы, Таиланда и Вьетнама. Организация и представители шести стран обсуждали в Бангкоке новое политическое соглашение и план урегулирования ухудшающейся ситуации с наркотиками в регионе.

В управлении подчеркнули, что рост производства и оборота синтетических наркотиков также привел к увеличению сумм денежных средств, которые отмываются преступниками. По последним оценкам, региональный рынок метамфетамина оценивается в $61,4 млрд в год, героина - в $10,3 млрд. Вместе с тем организованные преступные синдикаты ищут и используют новые методы отмывания прибыли, в том числе посредством казино.

"В прошлом мы не отдавали приоритет отмыванию денег, полученных с продажи наркотиков, и организованная преступность использовала [эти] пробелы", - подчеркнул министр юстиции Таиланда Сомсак Тхепсутхин. - Мы провели дискуссию о доходах от незаконного оборота наркотиков и о том, как решить эту проблему, и надеемся, что UNODC изучит, как и куда идут деньги".

Новое соглашение

Вместе с тем UNODC и представители Китая, Камбоджи, Лаоса, Мьянмы, Таиланда и Вьетнама подписали меморандум о взаимопонимании, предполагающий совместный контроль над наркотиками в Меконге. По словам заместителя премьер-министра Таиланда Виссану Крыангама, "правоохранительные органы королевства добились определенных успехов в последние годы, но одних только национальных усилий явно недостаточно". "Организованная преступность использует пробелы и уязвимости, которые возникают из-за неравномерного потенциала правоохранительных органов и проблем координации. Меконгский меморандум помогает, обеспечивая основу, с помощью которой мы сможем предоставить более согласованный региональный подход [к решению проблемы]", - добавил он.

Подготовительное совещание сотрудников разведки и пограничных правоохранительных органов было проведено до переговоров по Меконгскому меморандуму, чтобы сформулировать стратегию по расширению трансграничных расследований и операций через пограничные отделения связи. Министры одобрили стратегию, согласившись сообщить о достигнутых результатах в середине 2020 года.

Нынешняя двухдневная встреча была организована после многочисленных сообщений о значительном увеличении производства, оборота и использования наркотиков, а также химических веществ-прекурсоров по всему региону. Участники мероприятия подтвердили, что основные транснациональные организованные преступные синдикаты перенесли свои незаконные операции в "золотой треугольник".

В течение нескольких десятилетий границы Мьянмы, Таиланда и Лаоса были связаны с производством и оборотом запрещенных веществ, однако сейчас в этом районе отмечается беспрецедентный рост уровня синтетических наркотиков, в частности метамфетамина, подчеркнули в UNODC. В 2018 году по всему Меконгу были произведены рекордные изъятия таблеток и кристаллического варианта этого наркотика. Вместе с тем цены на метамфетамин снизились до показателей 20-летней давности, что указывает на чрезвычайно высокий уровень его доступности.

Проблема синтетических наркотиков

"Продолжающийся рост незаконного оборота синтетических наркотиков в Меконге - это не просто кризис для самого региона, но и международная проблема. Организованные преступные синдикаты, стоящие за торговлей, продемонстрировали, что могут поддерживать производство, даже если лаборатории ликвидированы, и что новые прекурсоры могут быть использованы, когда другие недоступны, - пояснил региональный представитель UNODC Джереми Дуглас. - Мы обеспокоены тем, что группировки будут диверсифицировать производство синтетических опиоидов, таких как фентанил".

Он добавил, что в течение многих лет правительства уделяли основное внимание сокращению предложения, зачастую нацеливаясь на уличную торговлю. "Теперь мы видим, что продолжение этого подхода практически не оказывает никакого влияния [на синдикаты]", - считает Дуглас. "Регион отчаянно нуждался в переосмыслении того, как он справляется с этой проблемой, и мы рады, что страны Меконга сегодня соглашаются акцентировать внимание на снижении рыночного спроса посредством <...> расширения трансграничных операций, совместного сотрудничества в области подготовки кадров", - подчеркнул специалист.