Реклама на ТАСС
{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Украина возобновила пропуск россиян через все КПП на границе с Крымом

Как сообщили в Погрануправлении ФСБ по региону, скоплений транспорта и людей не наблюдается

СИМФЕРОПОЛЬ, 15 ноября. /ТАСС/. Все пункты пропуска на границе с Украиной на севере Крыма работают штатно, после возобновления пропуска россиян через украинский контрольный пункт въезда-выезда "Каланчак", расположенный напротив многостороннего автомобильного пункта пропуска "Армянск", сообщили ТАСС в пятницу в пресс-службе Погрануправления (ПУ) ФСБ по региону.

7 ноября 2019 года украинский контрольный пункт в одностороннем порядке прекратил пропуск лиц через государственную границу. Пропуск лиц и транспортных средств через государственную границу РФ через МАПП "Армянск" не осуществлялся. С 23 сентября Украина также в одностороннем порядке прекратила пропуск транспортных средств через пункт пропуска "Каланчак".

"В 13:10 мск сегодня со стороны Украины появился первый пешеход, в 13:30 мск первый автомобиль заехал в пункт пропуска "Армянск". Все три пункта пропуска работают в штатном режиме, осуществляется пропуск лиц и транспортных средств", - сообщил собеседник агентства.

По его словам, скоплений транспорта и людей не наблюдается. С начала 2019 года в трех автомобильных пунктах пропуска на севере Крыма через государственную границу пропущено почти 2 млн 420 тыс. лиц (примерно столько же в 2018 году).

Теги
УкраинаРоссия
Реклама на ТАСС
В ООН оценили ежегодный объем рынка метамфетамина и героина в странах Меконга в $72 млрд
Как отметили во Всемирной организации, эти деньги отмываются разными способами, в том числе посредством казино
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС