Украина возобновила пропуск россиян через все КПП на границе с Крымом

СИМФЕРОПОЛЬ, 15 ноября. /ТАСС/. Все пункты пропуска на границе с Украиной на севере Крыма работают штатно, после возобновления пропуска россиян через украинский контрольный пункт въезда-выезда "Каланчак", расположенный напротив многостороннего автомобильного пункта пропуска "Армянск", сообщили ТАСС в пятницу в пресс-службе Погрануправления (ПУ) ФСБ по региону.

7 ноября 2019 года украинский контрольный пункт в одностороннем порядке прекратил пропуск лиц через государственную границу. Пропуск лиц и транспортных средств через государственную границу РФ через МАПП "Армянск" не осуществлялся. С 23 сентября Украина также в одностороннем порядке прекратила пропуск транспортных средств через пункт пропуска "Каланчак".

"В 13:10 мск сегодня со стороны Украины появился первый пешеход, в 13:30 мск первый автомобиль заехал в пункт пропуска "Армянск". Все три пункта пропуска работают в штатном режиме, осуществляется пропуск лиц и транспортных средств", - сообщил собеседник агентства.

По его словам, скоплений транспорта и людей не наблюдается. С начала 2019 года в трех автомобильных пунктах пропуска на севере Крыма через государственную границу пропущено почти 2 млн 420 тыс. лиц (примерно столько же в 2018 году).