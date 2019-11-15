В Эстонии рассмотрят возможность поездки президента на 9 мая в Россию

ТАЛЛИН, 15 ноября. /ТАСС/. Правительство Эстонии не намерено обсуждать вопрос целесообразности поездки президента страны Керсти Кальюлайд на празднование Дня Победы 9 мая в Москву. Об этом заявил в пятницу премьер-министр Юри Ратас.

"Правительство точно не будет обсуждать этот вопрос", - сказал он в интервью Radio 4. "Если такое приглашение вообще поступит, оно поступит президенту", - добавил Ратас, напомнив, что этот вопрос не относится к компетенции правительства.

"Если официальное приглашение [президенту Эстонии посетить Москву] поступит, то нужно все взвесить, учесть позиции наших партнеров и союзников, а также ситуацию в отношениях между Эстонией и Российской Федерацией, - сказал также эстонский премьер. - Я говорил уже, что в конечном итоге это решение принимает президент. Моя личная позиция, что, если президент решит ехать в Москву, я ее в этом поддержу".

Ранее глава МИД Эстонии Урмас Рейнсалу заявил, что ведомство не ведет подготовку к визиту президента республики в Москву на празднование Дня Победы 9 мая. По словам Рейнсалу, эстонский МИД однозначно рекомендует президенту не совершать подобный визит. Против поездки выступили также спикер Рийгикогу (парламента) Хенн Пыллуаас (Консервативная народная партия) и зампредседателя парламентской комиссии по иностранным делам Марко Михкельсон (Партия реформ). При этом зампредседателя Центристской партии Эстонии Яанус Карилайд заявил, что президент вполне могла бы поехать в Москву на празднование Дня Победы.

Как сообщила сама Керсти Кальюлайд порталу ERR, приглашение из Москвы ей пока не поступало. В случае, если оно будет направлено, Кальюлайд обсудит его "с партнерами и союзниками".