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Фотовыставка "Помнить, чтобы жить" о бесланском теракте открылась в Москве

Ранее выставка прошла во Владикавказе, Черкесске, Махачкале, Нальчике, Санкт-Петербурге
Описание
© Елена Афонина/ТАСС

МОСКВА, 15 ноября. /ТАСС/. Ассоциация жертв террористических актов "Матери Беслана" при поддержке Фонда президентских грантов и столичного департамента культуры открыли в пятницу в Государственном музее - культурном центре Интеграция им. Н. А. Островского фотовыставку, посвященную трагическим событиям сентября 2004 года в Беслане, передает корреспондент ТАСС.

Проект "Помнить, чтобы жить" в рамках бессрочной деятельности Северо-Осетинской региональной общественной организации "Ассоциация жертв террористических актов "Матери Беслана" призван увековечить память жертв террористического акта в школе в сентябре 2004 года в Беслане и создать особый духовной климат в обществе, способный противостоять идеологии терроризма и насилия. "Если мы говорим о зле, то мы должны говорить и о добре, которое противостоит злу. Если мы хотя бы одного юношу или девушку предостережем от неправильных решений пойти в какие-то группировки, то мы будем считать, что работаем не зря", - сказала ТАСС председатель ассоциации Сусанна Дудиева.

Экспозиция демонстрирует фотографии с места трагедии, кадры освобождения детей и взрослых, работу спецназа, лица тех, кто был в тяжелом ожидании и тех, кто стал жертвами теракта. На выставке также приняли участие Герои России, ветераны спецподразделений "Альфа" и "Вымпел", представители общественных и молодежных организаций. Как сказал ТАСС представитель департамента культуры Москвы Владимир Савельев, молодежь сегодня получила уникальную возможность посмотреть на тех людей, для которых смыслом жизни являются три слова: погоны, Родина, присяга. "Эта выставка послужит великому делу - недопущению ничего подобного в будущем и напоминанием всем нам живущим, что это не должно никогда повториться", - добавил он.

Захват заложников в школе № 1 города Беслана (Северная Осетия) был совершен террористами 1 сентября 2004 года во время торжественной линейки, посвященной началу учебного года. В течение трех дней террористы удерживали в заминированном здании 1128 заложников. В результате теракта погибло 333 человека, включая 186 детей.

Ранее фотовыставка прошла в других российских городах: Владикавказе, Черкесске, Махачкале, Нальчике, Санкт-Петербурге.

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