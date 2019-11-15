Эксперт: cокращение рабочего дня для жительниц села положительно скажется на их здоровье

НАЛЬЧИК, 15 ноября. /ТАСС/. Сокращение рабочего дня для женщин, трудящихся в сельской местности, в долгосрочной перспективе благотворно скажется на их здоровье, считает уполномоченный по правам человека в Кабардино-Балкарии Борис Зумакулов.

Президент России Владимир Путин подписал закон о сокращенном рабочем дне для женщин, трудящихся в сельской местности. Документ гарантирует проживающим и работающим в сельской местности женщинам сокращенную продолжительность рабочего времени. Согласно подписанному закону, она не должна превышать 36 часов в неделю при сохранении заработной платы. Госдума на пленарном заседании 7 ноября приняла в третьем, окончательном чтении поправки в Трудовой кодекс РФ о сокращенном рабочем дне для женщин, трудящихся в сельской местности.

"Думаю, что при выполнении положений закона, женщина-мать будет больше времени уделять воспитанию детей <...> В долгосрочной перспективе это может положительно сказаться на ее здоровье, на деторождении, на здоровье ее детей, на качестве воспитания будущих поколений", - сказал Зумакулов ТАСС.

Омбудсмен подчеркнул, что если у женщины будет больше свободного времени, то она также сможет больше времени посвящать не только воспитанию и образованию детей, но и своему собственному образованию, саморазвитию. Зумакулов отметил, что закон практически соответствует основным положениям постановления Верховного Совета РСФСР "О неотложных мерах по улучшению положения женщин, охране материнства и детства, укреплению семьи". "Сегодня работодатели его не применяют. До принятия Госдумой право сельских женщин на сокращенный рабочий день не было закреплено федеральным законом, все зависело от желания работодателя", - пояснил он.

Как подчеркнул Зумакулов, принятие данного закона весьма актуально для жительниц регионов Северного Кавказа, поскольку в округе большое количество сельских территорий.

"У нас много женщин, занятых в сельском хозяйстве. Сейчас в Кабардино-Балкарии, например, интенсивно развивается садоводство, и в основном женщины занимаются сбором яблок, подготовкой почвы, обработкой садов. В Ингушетии, Карачаево-Черкесии тоже активно занимаются разведением садов, поэтому последнее время применение женского труда не сокращается, а увеличивается. В связи с этим нужны были правовые гарантии защиты их прав", - сказал собеседник агентства.