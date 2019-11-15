Регионы России надеются расширить географию туристов благодаря электронным визам

ТАСС, 15 ноября. Упрощение правил въезда для зарубежных туристов и введение электронных виз в Алтайском крае, Карелии и на Кубани позволит привлечь в регионы больше иностранцев и расширить географию гостей, уверены опрошенные ТАСС представители отрасли. Краснодарский край ожидает еще большего интереса зарубежных инвесторов, в Карелии рассчитывают на гостей из Евросоюза, а сибиряки надеются, что вырастет турпоток с Ближнего Востока.

С августа 2017 года электронная виза действует для туристов, приезжающих в регионы Дальнего Востока, а также в Калининградскую область. С 1 октября заработал режим электронной визы на территории Санкт-Петербурга и Ленинградской области. В 2020 году упрощенный порядок въезда планируется ввести в Карелии, Алтайском и Краснодарском краях.

"Хороший выбор регионов - все они перспективны с точки зрения развития въездного туризма, и электронные визы им не помешают. Это будет способствовать росту турпотока в целом, росту числа прибытий иностранных туристов и развитию отдельных сегментов туризма - например, набирают популярность короткие поездки выходного дня", - уверен президент Российского союза туриндустрии Сергей Шпилько.

В свою очередь в пятницу в кулуарах Санкт-Петербургского международного культурного форума (ПМКФ) заместитель руководителя Ростуризма Сергей Корнеев рассказал, что к 2023 году прогнозируется многократный рост турпотока из-за рубежа в Санкт-Петербурге, Ленинградской и Калининградской областях - регионах, где электронные визы уже введены.

Как сообщил в ноябре первый вице-премьер РФ, министр финансов Антон Силуанов, механизм электронных российских виз должен быть всеобъемлющим и действовать для всей территории РФ, и власти настроены максимально задействовать этот инструмент с 2021 года.

Регионы ждут туристов Запада и Востока

Представители туриндустрии в регионах, которые готовятся к введению электронных виз, рассчитывают на рост въездного туризма в целом и на гостей из тех стран, откуда раньше группы не приезжали.

"Это очень большой шаг к реализации программы развития туризма в Алтайском крае - это в разы облегчает работу нашим партнерам-туроператорам, которые находятся за рубежом, снимает административные барьеры и психологические барьеры у туристов", - отмечает генеральный директор туроператора из Алтайского края "Царская псовая охота" Кристина Карамышина.

По ее словам, туристы из стран СНГ едут по безвизовому списку. Через туроператора "Царская псовая охота" регион посещали представители Ирака, Турции, Катара, Афганистана. Из-за того, что по деловым приглашениям они не смогли получить документы в посольстве РФ, пришлось оформлять специальные приглашения особого образца.

Карелия уже сейчас, не дожидаясь новых правил въезда, работает над созданием совместных туров с финскими партнерами. Предполагается, что по таким программам туристы, приехавшие на отдых в Финляндию, будут на один-два дня заезжать и в Карелию.

"Конечно мы ждем, что туристы из Германии, Франции, Англии, которые на сегодняшний день отдыхают в соседних с Карелией регионах, смогут наконец доезжать в большем количестве и до нас, посещать наши объекты, проживать в наших гостиницах, питаться в наших ресторанах и смотреть наши прекрасные достопримечательности", - пояснил ТАСС директор Информационного туристского центра республики Алексей Тигушкин.

В Краснодарском крае надеются, что вырастет не только поток туристов, но и объем иностранных инвестиций в регион. "Электронный визовый режим будет способствовать привлечению иностранного капитала в регион. У нас и так достаточно много иностранных компаний, которые работают в Краснодарском крае. Такие меры будут способствовать их увеличению", - сказала ТАСС представитель туристического агентства "Анапа - Татьянин день" Елена Богачева.

Преодолеть психологический барьер

Результат от введения электронных виз, по мнению собеседников, не будет мгновенным, но такой режим стоит ввести и для остальных регионов России. "Мы, конечно, ждем с нетерпением введения электронных виз для всей страны - надеемся, что это не за горами", - отметил Шпилько.

При этом, по его словам, результат от упрощения порядка въезда будет заметен не сразу. "Мировой рынок, туристы из экономически развитых стран, которые могут себе позволить путешествовать по всему миру, привыкли, что для поездки в Россию надо получать визу, и это целая история. Поэтому нужна достаточно активная маркетинговая компания, которая донесла бы информацию о новых возможностях", - пояснил он.

Директор по развитию сочинской игорной зоны "Красная Поляна" (Краснодарский край) Дмитрий Анфиногенов заметил, что во многих странах есть тенденция к сокращению плановых отпусков, при этом поездки все чаще не планируются за несколько месяцев, как раньше, а происходят спонтанно.

"В пятницу утром вы еще не знаете, что куда-то полетите, а в пятницу вечером вы уже приняли решение - и полетели. И [при упрощенном въезде] прямое авиасообщение, например, между Дели и Сочи, над которым мы сейчас работаем, принесет огромное количество новых гостей. Мы приветствуем решение [о вводе электронных виз], это будет огромным шагом вперед", - добавил Анфиногенов.

О нацпроекте

Нацпроект "Международная кооперация и экспорт" состоит из пяти федеральных проектов: "Промышленный экспорт", "Экспорт продукции агропромышленного комплекса", "Логистика международной торговли", "Системные меры развития международной кооперации и экспорта" и "Экспорт услуг", в том числе туристических. Он ориентирован на достижение доли экспорта продукции обрабатывающей промышленности, сельскохозяйственной продукции и услуг в ВВП в 20%, а также на рост экспорта несырьевых неэнергетических товаров к 2024 году до 250 млрд долларов.