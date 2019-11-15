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Суд оштрафовал журналиста Азара на 400 тыс. рублей по иску проректора МГИМО

Наталия Кузьмина требовала опровержения сведений из ряда публикации о причастности к "рейдерским захватам" и незаконному сносу зданий в Москве

МОСКВА, 15 ноября. /ТАСС/. Хамовнический суд Москвы в пятницу оштрафовал журналиста Илью Азара и двух муниципальных депутатов на 1,2 млн рублей по иску проектора МГИМО Наталии Кузьминой о защите чести и достоинства. Об этом ТАСС сообщили в суде.

"Судом удовлетворен иск Кузьминой к Азару и ряду соответчиков", - сказала собеседница агентства.

Истица требовала опровержения сведений из ряда публикации о причастности к "рейдерским захватам" и незаконному сносу зданий в Москве. Суд обязал троих ответчиков удалить и опровергнуть порочащие Кузьмину сведения, а также выплатить ей компенсацию морального вреда по 400 тыс. рублей каждого.

Судебное решение пока не вступило в силу, оно может быть обжаловано в апелляционной инстанции.

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