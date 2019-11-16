Реклама на ТАСС
{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Онлайн

"Анти-пресс-конференция: о чем говорят иностранные СМИ?" на ПМКФ. Видеотрансляция

Российские деятели культуры задают вопросы иностранным журналистам

Петербургский международный культурный форум/ТАСС
​На полях VIII Санкт-Петербургского культурного форума проходит "Анти-пресс-конференция: о чем говорят иностранные СМИ". В рамках мероприятия вопросы иностранным журналистам задают российские деятели культуры.

В частности, обсуждается то, как попасть на страницы иностранных СМИ, какие арт-проекты, созданные российскими художниками, интересны за рубежом, как организаторам мероприятий выстроить работу с прессой и так далее. 

В мероприятии участвуют ведущий новостей RT International Шон Томас, главный редактор The Art Newspaper Элисон Коул, писатель и литературовед Евгений Водолазкин, художник Покрас Лампас, директор АНО "Русские сезоны" Алексей Лебедев, главный редактор Le Figaro Hors-Serie Изабель Шмитц и многие другие. 

Модератор дискуссии - главный редактор международного проекта Russia Beyond Всеволод Пуля. 

Новые сообщения ↑
Теги
РоссияVIII Санкт-Петербургский международный культурный форум
Реклама на ТАСС
Президента Сербии госпитализировали из-за проблем с сердцем
По данным источника, Александар Вучич чувствует себя нормально, опасности нет
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС