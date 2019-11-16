"Анти-пресс-конференция: о чем говорят иностранные СМИ?" на ПМКФ. Видеотрансляция

Петербургский международный культурный форум/ТАСС

​На полях VIII Санкт-Петербургского культурного форума проходит "Анти-пресс-конференция: о чем говорят иностранные СМИ". В рамках мероприятия вопросы иностранным журналистам задают российские деятели культуры.

В частности, обсуждается то, как попасть на страницы иностранных СМИ, какие арт-проекты, созданные российскими художниками, интересны за рубежом, как организаторам мероприятий выстроить работу с прессой и так далее.

В мероприятии участвуют ведущий новостей RT International Шон Томас, главный редактор The Art Newspaper Элисон Коул, писатель и литературовед Евгений Водолазкин, художник Покрас Лампас, директор АНО "Русские сезоны" Алексей Лебедев, главный редактор Le Figaro Hors-Serie Изабель Шмитц и многие другие.

Модератор дискуссии - главный редактор международного проекта Russia Beyond Всеволод Пуля.