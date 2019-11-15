Алма-Ата и Москва подписали меморандум о сотрудничестве на 2020 - 2023 годы

НУР-СУЛТАН, 15 ноября. /ТАСС/. Власти казахстанского города Алма-Аты и города Москвы подписали меморандум о сотрудничестве на 2020 - 2023 годы. Об этом сообщила пресс-служба администрации Алма-Аты в пятницу по итогам конференции по вопросам инвестиционного, торгово-экономического и делового сотрудничества, прошедшей в рамках Дней Москвы в Алма-Ате.

"Между акиматом (администрацией - прим. ТАСС) Алма-Аты и правительством Москвы подписан меморандум о сотрудничестве на 2020 - 2023 годы. Документ определяет двусторонние отношения в торгово-экономическом, научно-техническом, гуманитарном и культурном сотрудничестве", - говорится в сообщении. Со стороны властей Алма-Аты меморандум подписал заместитель руководителя города Ержан Бабакумаров. Со стороны правительства столицы РФ - министр правительства Москвы, руководитель департамента внешнеэкономических и международных связей Сергей Черемин.

Как отметил на конференции генконсул России в Алма-Ате Евгений Бобров, Москва и Алма-Ата играют ключевую роль в сотрудничестве России и Казахстана. "Товарооборот Алма-Аты с Россией по итогам 2018 года достиг $4,7 млрд. При этом товарооборот Москвы с Казахстаном составляет $4 млрд", - сказал он, добавив, что Дни Москвы в Алма-Ате наполнены практическим содержанием и активизируют двусторонние отношения.

В свою очередь заместитель руководителя Алма-Аты Ержан Бабакумаров подчеркнул, что южный мегаполис по праву считается культурным и деловым центром Казахстана. "Важную роль в укреплении дальнейшего сотрудничества между нашими городами играют регулярные обменные визиты, встречи и переговоры между делегациями местной администрации, деловых кругов и творческой интеллигенции", - отметил он.