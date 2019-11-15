Реклама на ТАСС
{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Алма-Ата и Москва подписали меморандум о сотрудничестве на 2020 - 2023 годы

Генконсул России в Алма-Ате Евгений Бобров отметил, что Москва и Алма-Ата играют ключевую роль в сотрудничестве России и Казахстана

НУР-СУЛТАН, 15 ноября. /ТАСС/. Власти казахстанского города Алма-Аты и города Москвы подписали меморандум о сотрудничестве на 2020 - 2023 годы. Об этом сообщила пресс-служба администрации Алма-Аты в пятницу по итогам конференции по вопросам инвестиционного, торгово-экономического и делового сотрудничества, прошедшей в рамках Дней Москвы в Алма-Ате.

"Между акиматом (администрацией - прим. ТАСС) Алма-Аты и правительством Москвы подписан меморандум о сотрудничестве на 2020 - 2023 годы. Документ определяет двусторонние отношения в торгово-экономическом, научно-техническом, гуманитарном и культурном сотрудничестве", - говорится в сообщении. Со стороны властей Алма-Аты меморандум подписал заместитель руководителя города Ержан Бабакумаров. Со стороны правительства столицы РФ - министр правительства Москвы, руководитель департамента внешнеэкономических и международных связей Сергей Черемин.

Как отметил на конференции генконсул России в Алма-Ате Евгений Бобров, Москва и Алма-Ата играют ключевую роль в сотрудничестве России и Казахстана. "Товарооборот Алма-Аты с Россией по итогам 2018 года достиг $4,7 млрд. При этом товарооборот Москвы с Казахстаном составляет $4 млрд", - сказал он, добавив, что Дни Москвы в Алма-Ате наполнены практическим содержанием и активизируют двусторонние отношения.

В свою очередь заместитель руководителя Алма-Аты Ержан Бабакумаров подчеркнул, что южный мегаполис по праву считается культурным и деловым центром Казахстана. "Важную роль в укреплении дальнейшего сотрудничества между нашими городами играют регулярные обменные визиты, встречи и переговоры между делегациями местной администрации, деловых кругов и творческой интеллигенции", - отметил он.

Теги
КазахстанРоссия
Реклама на ТАСС
Новая система обращения с ТКО
Эксперты зафиксировали в Курской области снижение нормативов накопления ТКО до 30%
Российский экологический оператор выяснил, что в шести регионах России, в том числе в Курской области, регоператоры имеют высокие риски банкротства
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС