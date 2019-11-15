В Швеции отметят день рождения Пеппи Длинныйчулок

СТОКГОЛЬМ, 15 ноября. /ТАСС/. 75-летний юбилей Пеппи Длинныйчулок, персонажа писательницы Астрид Линдгрен (1907-2002 годы), отпразднуют в Швеции в 2020 году. В честь этого события на острове Юргорден (Стокгольм) организуют цирковое шоу, сообщил в пятницу на пресс-конференции продюсер шоу и бывший музыкант квартета ABBA Бьёрн Ульвеус.

В шоу "Пеппи в цирке" прозвучит музыка другого участника ABBA Бенни Андерссона, бельгийской певицы Жаннин Деккерс (1933-1985 годы) и Василия Соловьева-Седого (1907-1979 годы). "Это будут "Подмосковные вечера". Там в сценарии есть русский укротитель медведей, и нам нужно создать настроение - с помощью, например, балалаек и красивой русской мелодии", - сказал ТАСС Ульвеус, который напишет тексты для вокала.

Премьера состоится 26 июня. Исполнительница роли Пеппи пока не найдена. "Мы скоро начнем прослушивания", - сказал Ульвеус.

"Когда в процесс постановки вовлечены такие мастера, как Бьёрн Ульвеус, я уверен, что интерпретация книги Линдгрен будет высокого качества - это очень важно для нас. Астрид сама очень трепетно относилась к качеству", - сказал ТАСС Улла Нюман, глава компании Astrid Lindgren, которая отвечает за авторские права писательницы.

Книга вышла в ноябре 1945 года в издательстве "Рабен и Шёгрен".