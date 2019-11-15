Структуру ДУМ Татарстана включили в исполком Всемирного совета халяль

КАЗАНЬ, 15 ноября. /ТАСС/. Комитет по стандарту халяль Духовного управления мусульман Республики Татарстан (ДУМ РТ) включили в состав членов исполнительного комитета Всемирного совета халяль. Об этом в пятницу сообщается на сайте ДУМ РТ.

"13-14 ноября 2019 года в Джакарте (Индонезия) прошла 17-я Генеральная ассамблея Всемирного совета халяль (World Halal Council). В рамках заседания международной организации комитет по стандарту халяль ДУМ РТ впервые утвердили и включили в состав членов исполнительного комитета (executive committee) Всемирного совета халяль (World Halal Council)", - говорится в сообщении.

Комитету продлили сертификат WHC, который дает право голосовать на заседаниях ассамблеи, а также принимать участие в ее работе.

Как сообщили ТАСС в пресс-службе ДУМ РТ, включение в состав членов исполкома предоставляет комитету "возможность лоббировать интересы российских халяльных товаропроизводителей на международном рынке халяль-индустрии, влиять на повестку дня Совета WHC в вопросах развития рынка халяль, осуществлять взаимодействие с участниками этого рынка на уровне Совета".

Всемирный совет халяль учредили в Индонезии в 1999 году для укрепления братства и сотрудничества среди органов сертификации халяль во всем мире. Организация является международным координирующим органом в сфере индустрии халяль. Татарстан, по данным ДУМ РТ, первый в России регион, который в 2009 году зарегистрировал в Росстандарте "Систему добровольной сертификации продукции и услуг на соответствие канонам ислама-система халяль (Halal)".

Халяль (с араб. halal - разрешенный) - продукты или услуги, производимые или предоставляемые согласно нормам шариата. Термин применяются к сфере питания, услуг, финансирования, изготовления косметики и др.