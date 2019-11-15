СМИ: задержанного по запросу РФ мужа депутата "Слуги народа" отправили под домашний арест

КИЕВ, 15 ноября. /ТАСС/. Шевченковский районный суд Киева избрал меру пресечения в виде домашнего ареста Алексею Алякину - гражданскому супругу депутата Верховной рады Анны Скороход.

"Мужу Анны Скороход Алексею Алякину избрали меру пресечения в виде домашнего ареста", - сообщил в пятницу телеканал "112 Украина".

Как пояснил Алякин, он был задержан накануне в связи с наличием у Украины запроса от России, однако не смог пояснить суть обвинений в его адрес. "Я до конца с делом не ознакомлен", - отметил он. В свою очередь Скороход заверила, что она и ее супруг позднее расскажет журналистам о ситуации вокруг запроса России "от и до".

В ходе заседания суда депутат Рады от фракции "Оппозиционной платформы - За жизнь" Илья Кива заявил о готовности взять на поруки Алякина, так как считает его задержание политической репрессией.

По данным СМИ, Алексей Алякин - российский бизнесмен, объявленный Россией в международный розыск по подозрению в мошенничестве. Принадлежащий ему банк "Пушкино" лишили лицензии 30 сентября 2013 года. Агентство по страхованию вкладов обнаружило, что деньги из него расхищали под видом выдачи кредитов юридическим лицам, которых насчитали более 80. Речь идет о 10 млрд рублей.

О задержании Алякина в Киеве накануне сообщила Скороход. Действия правоохранительных органов по отношению к нему она связала с ее политической позицией. Так, в среду она отказалась голосовать за инициированный фракцией "Слуги народа" законопроект, разрешающий продажу земель сельхозназначения на Украине. В пятницу фракция исключила ее из своего состава.