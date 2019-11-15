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Медведев посетил фотовыставку ТАСС "Главные кадры"

Генеральный директор агентства Сергей Михайлов провел для председателя правительства персональную экскурсию

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 15 ноября. /ТАСС/. Премьер-министр Дмитрий Медведев посетил фотовыставку ТАСС "Главные кадры", организованную в Мариинском театре. Генеральный директор ТАСС Сергей Михайлов провел для председателя правительства, которого сопровождали вице-премьер Ольга Голодец, министр культуры Владимир Мединский и художественный руководитель Мариинского театра Валерий Гергиев, персональную экскурсию.

Одна из архивных фотографий привлекла внимание Медведева. "Какой тут молодой человек стоит", - указал он на фото, смеясь. "Узнаете?" - обратился премьер к Валерию Гергиеву. На черно-белой фотографии 1992 года маэстро дирижировал концерт. Он напомнил Медведеву, что в ту пору еще устраивались бесплатные концерты.

"Хорошие фотографии", - подытожил премьер, осмотрев экспозицию, оформленную в стилистике "Окна ТАСС".

В экспозицию вошли снимки агентства, рассказывающие о ключевых премьерах и событиях Года театра и Театральной олимпиады 2019 в России, а также кадры из уникального фотоархива ТАСС. Агентство выступает официальным информационным партнером Года театра в России.

Эта выставка продолжает цикл выставочных мероприятий агентства, прошедших в разных регионах страны в течение всего года. До этого работы фотожурналистов ТАСС демонстрировались во Владивостоке, Новосибирске, Екатеринбурге, Нижнем Новгороде, Воронеже, Астрахани, Владикавказе и Сыктывкаре. Снимки, вошедшие в экспозицию фотовыставки, - это ретроспектива ярких постановок и громких премьер выдающихся режиссеров и артистов. Самый ранний снимок датирован 1948 годом. Он запечатлел народного артиста СССР Александра Пирогова в роли Бориса Годунова. Еще на одной редкой фотографии - Иннокентий Смоктуновский в 1973 году в Государственном академическом Малом театре, куда он был специально приглашен на роль царя Федора Иоанновича. Эта роль стала его единственной работой в Малом.

Также на фотографиях можно увидеть выступления многих театральных знаменитостей: Мариса Лиепы, Аркадия Райкина, Майи Плисецкой, Владимира Высоцкого, Александра Калягина, Марины Нееловой, Алисы Фрейндлих и других известных артистов.

Авторы представленных работ - известные корреспонденты ТАСС, лауреаты отечественных и международных профессиональных премий. Многие из них стали признанными мастерами советской и российской журналистики. В их числе Александр Коньков, которого Федерико Феллини называл "лучшим папарацци Советского Союза", талантливые портретисты Юрий Белинский, Валентин Мастюков и другие.

Теги
Медведев, Дмитрий АнатольевичГолодец, Ольга ЮрьевнаМединский, Владимир РостиславовичМихайлов, Сергей ВладимировичГергиев, Валерий Абисалович
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