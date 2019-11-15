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VIII Санкт-Петербургский международный культурный форум

Медведев признался, что в детстве пел в хоре, "но вовремя ушел"

Так премьер-министр прокомментировал предложение худрука Мариинского театра Валерия Гергиева сделать хоровое пение обязательным предметом в школе

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 15 ноября. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев признался, что в детстве пел в хоре, "но вовремя ушел". Об этом он рассказал на встрече с деятелями культуры, комментируя предложение художественного руководителя Мариинского театра Валерия Гергиева сделать хоровое пение обязательным предметом в школе.

"Я тоже пел, но вовремя ушел, слава богу", - шутя заметил глава правительства. "Тем не менее, что вы это делали хоть какое-то время, сказалось в хорошем смысле, а не в плохом", - пытался возразить Гергиев. "Надеюсь, да", - рассмеялся Медведев.

Гергиев, взяв слово, выступил с инициативой, ввести в общеобразовательных школах предмет хоровое пение, "чтобы в каждом регионе тысячи детей пели в хорах". "Не надо покупать дорогих инструментов. Это просто - петь. В Магадане также споют как в Москве и Петербурге, вы же знаете, как организовать лучше", - обратился к Медведеву Гергиев. При этом худрук Мариинского театра вспомнил, что в его детстве и юности все дети "пели в хорах и как еще!". "Также как занимались математикой и алгеброй, мы пели в хорах. Я думаю, многие из присутствующих здесь это помнят", - добавил он.

Теги
Медведев, Дмитрий АнатольевичРоссияГергиев, Валерий АбисаловичVIII Санкт-Петербургский международный культурный форум
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