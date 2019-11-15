Псковский экс-чиновник выставил на продажу сайт губернатора Ведерникова за 260 тыс. рублей

ПСКОВ, 15 ноября. /ТАСС/. Бывший первый заместитель начальника госуправления по связи и массовым коммуникациям Псковской области Юрий Колесников выставил на продажу за 260 тыс. рублей сайт губернатора региона ведерников.рф, с помощью которого органы госвласти Псковской области принимают обращения от граждан и в режиме реального времени реагируют на жалобы населения. Из-за действий экс-чиновника сервис оказался недоступным для граждан на 9 часов, написал в пятницу губернатор региона Михаил Ведерников в Instagram.

"Бывший первый заместитель начальника госуправления по связи и массовым коммуникациям Псковской области Юрий Колесников <...> решил попробовать своеобразный шантаж как метод личного обогащения. Во время работы в администрации он по поручению руководства зарегистрировал домен ведерников.рф (на оплату которого я дал свои личные деньги), но зарегистрировал его на свое имя (по сути присвоил). Выждав год, <...> он выставил его на продажу за 260 тыс. рублей. В процессе сайт на 9 с лишним часов оказался недоступен для пользователей", - написал Ведерников.

В связи с инцидентом, власти Псковской области были вынуждены запустить сервис по новому адресу, перенеся сайт на домен губернатор60.рф.

"Никогда не давал и не дам себя шантажировать! Мы уже запустили работу портала губернатор60.рф, который полностью доступен для нашего с вами взаимодействия, и в дальнейшем останется только он. Заодно поменяли название на более универсальное", - отметил глава региона.