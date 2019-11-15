Псковский экс-чиновник выставил на продажу сайт губернатора Ведерникова за 260 тыс. рублей

ПСКОВ, 15 ноября. /ТАСС/. Бывший первый заместитель начальника госуправления по связи и массовым коммуникациям Псковской области Юрий Колесников выставил на продажу за 260 тыс. рублей сайт губернатора региона ведерников.рф, с помощью которого органы госвласти Псковской области принимают обращения от граждан и в режиме реального времени реагируют на жалобы населения. Из-за действий экс-чиновника сервис оказался недоступным для граждан на 9 часов, написал в пятницу губернатор региона Михаил Ведерников в Instagram.
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Дорогие друзья, уважаемые жители Псковской области! У меня для вас #ВАЖНОЕСООБЩЕНИЕ❗️❗️❗️ Мы переехали с сайта ведерников.рф на *губернатор60.рф* Бывший первый заместитель начальника Госуправления по связи и массовым коммуникациям Псковской области Юрий Колесников (к его работе было много нареканий, и в результате мы его «попросили» в прошлом году) решил попробовать своеобразный шантаж как метод личного обогащения. Ситуация следующая. Во время работы в Администрации он по поручению руководства зарегистрировал домен ведерников.рф (на оплату которого я дал свои личные деньги), но зарегистрировал его на своё имя (по сути присвоил). Выждав год, в этот понедельник он выставил его на продажу за 260 тыс. рублей В процессе сайт на 9 с лишним часов оказался недоступен для пользователей. Помимо попытки нажиться, он без каких-либо зазрений совести этими действиями лишил жителей Псковской области возможности обращаться к региональным органам власти со своими проблемами (если мы ему не заплатим). Никогда не давал и не дам себя шантажировать!!! Мы уже запустили работу портала ГУБЕРНАТОР60.РФ, который полностью доступен для нашего с вами взаимодействия, и в дальнейшем останется только он. Заодно поменяли название на более универсальное Колесников (по нашим сведениям, он работает в компании eGamings, делает интернет-казино для латвийских компаний) ошибся в своей попытке паразитировать на жителях региона. Мы найдём возможность убедить его в этом. # #Псковскаяобласть #КтоНеПонялТотПоймет #РАБОТАЕМ #MV_007
"Бывший первый заместитель начальника госуправления по связи и массовым коммуникациям Псковской области Юрий Колесников <...> решил попробовать своеобразный шантаж как метод личного обогащения. Во время работы в администрации он по поручению руководства зарегистрировал домен ведерников.рф (на оплату которого я дал свои личные деньги), но зарегистрировал его на свое имя (по сути присвоил). Выждав год, <...> он выставил его на продажу за 260 тыс. рублей. В процессе сайт на 9 с лишним часов оказался недоступен для пользователей", - написал Ведерников.
В связи с инцидентом, власти Псковской области были вынуждены запустить сервис по новому адресу, перенеся сайт на домен губернатор60.рф.
"Никогда не давал и не дам себя шантажировать! Мы уже запустили работу портала губернатор60.рф, который полностью доступен для нашего с вами взаимодействия, и в дальнейшем останется только он. Заодно поменяли название на более универсальное", - отметил глава региона.