Реклама на ТАСС
{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

В Ватикане откроют приют для бездомных

По данным агентство ANSA, он будет рассчитан на 50 мест, хотя первоначально там планируют принять 30-35 нуждающихся

РИМ, 15 ноября. /ТАСС/. Одно из зданий на территории Ватикана будет передано под приют для бездомных. Об этом сообщило пятницу агентство ANSA.

По данным агентства, речь идет о представляющем определенную архитектурную ценность здании, которое занимали раньше монахини и администрация по управлению наследием Святого престола. Предполагается, что приют будет рассчитан на 50 мест, хотя первоначально планируется принять 30-35 нуждающихся. По данным агентства, на открытии приюта вечером в пятницу будет присутствовать лично Папа Франциск.

Как отмечает агентство, эта очередная инициатива понтифика в пользу бездомных и бедняков осуществляется по его поручению Службой папских милостей в рамках программы "Пятницы милосердия". Ранее для бездомных под колоннадой Бернини, обрамляющей площадь Святого Петра, устраивали душевые и приглашали парикмахера. Ватиканские служащие регулярно раздают им зонтики и теплую одежду, а также еду и мороженое по праздникам. Один из бездомных был похоронен на историческом тевтонском кладбище за стенами папского города-государства. Однажды понтифик пригласил бездомных с площади Святого Петра в "Дом Святой Марфы", где живет, отметить его день рождения.

Теги
Франциск (Папа Римский)Ватикан
Реклама на ТАСС
Более 2 тыс. волонтеров понадобятся Карелии для празднования 100-летия республики
Активная подготовка к участию волонтеров в торжествах начнется уже с декабря этого года
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС