В Ватикане откроют приют для бездомных

РИМ, 15 ноября. /ТАСС/. Одно из зданий на территории Ватикана будет передано под приют для бездомных. Об этом сообщило пятницу агентство ANSA.

По данным агентства, речь идет о представляющем определенную архитектурную ценность здании, которое занимали раньше монахини и администрация по управлению наследием Святого престола. Предполагается, что приют будет рассчитан на 50 мест, хотя первоначально планируется принять 30-35 нуждающихся. По данным агентства, на открытии приюта вечером в пятницу будет присутствовать лично Папа Франциск.

Как отмечает агентство, эта очередная инициатива понтифика в пользу бездомных и бедняков осуществляется по его поручению Службой папских милостей в рамках программы "Пятницы милосердия". Ранее для бездомных под колоннадой Бернини, обрамляющей площадь Святого Петра, устраивали душевые и приглашали парикмахера. Ватиканские служащие регулярно раздают им зонтики и теплую одежду, а также еду и мороженое по праздникам. Один из бездомных был похоронен на историческом тевтонском кладбище за стенами папского города-государства. Однажды понтифик пригласил бездомных с площади Святого Петра в "Дом Святой Марфы", где живет, отметить его день рождения.