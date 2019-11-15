Более 2 тыс. волонтеров понадобятся Карелии для празднования 100-летия республики

ПЕТРОЗАВОДСК, 15 ноября. /ТАСС/. Организация двух крупных торжеств в 2020 году - 75-летия со дня победы в Великой Отечественной войне и 100-летие образования Карелии - потребует привлечь не менее 2 тыс. волонтеров. Об этом в пятницу на площадке республиканского форума добровольцев Карелии "Pro Добро" журналистам рассказал директор карельского центра молодежи Эдуард Хохлов.

"Ключевыми событиями станут майские мероприятия и 5 сентября (День празднования столетия Карелии), но так как в следующем году большая часть мероприятий, которая будет проходить в сфере культуры, здравоохранения, спорта, приурочены к этим крупным датам, помощь волонтеров будет требоваться и там", - сказал Хохлов.

Активной подготовкой к участию волонтеров в торжествах начнут заниматься уже с декабря 2019 года. Обучающие семинары пройдут для представителей органов власти и коммерческих организаций, которые станут заказчиками волонтеров. Для этого на площадке форума карельский Центр развития добровольчества презентовал стандарт - рекомендации для тех, кто хочет получить помощь от волонтерского сообщества. По словам директора республиканского центра развития добровольчества Дарьи Маковецкой, правильное понимание работы волонтеров позволит не только привлекать к этому движению новых людей, но и сократит число негативного опыта, который бывает, если к волонтерам относятся как к бесплатной рабочей силе.

"Мы надеемся, что люди выйдут с реальными волонтерскими вакансиями и с пониманием, где и как искать волонтеров, как выстроить с ними взаимоотношения, чтобы волонтерская деятельность была не разовой и разочаровывающей, а чтобы это было полезно и для волонтеров, и для благополучателей", - отметила Маковецкая.

Возраст волонтеров в Карелии варьируется от 14 лет до пожилого возраста. По словам директора карельского центра молодежи, в последнее время добровольчество становится популярным и среди людей пенсионного возраста.

Подготовка к 100-летию Карелии велась несколько лет, правительство РФ приняло федеральную целевую программу "Развитие Республики Карелии на период до 2020 года", действующую с 2015 года. Программа предусматривает выделение 9,5 млрд рублей из федерального бюджета. В 2020 году республика примет ряд всероссийских фестивалей, спортивных соревнований, станет столицей XXV Всероссийского Библиотечного конгресса. Главные торжества пройдут в Петрозаводске 5 сентября.