Реклама на ТАСС
{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Более 2 тыс. волонтеров понадобятся Карелии для празднования 100-летия республики

Активная подготовка к участию волонтеров в торжествах начнется уже с декабря этого года

ПЕТРОЗАВОДСК, 15 ноября. /ТАСС/. Организация двух крупных торжеств в 2020 году - 75-летия со дня победы в Великой Отечественной войне и 100-летие образования Карелии - потребует привлечь не менее 2 тыс. волонтеров. Об этом в пятницу на площадке республиканского форума добровольцев Карелии "Pro Добро" журналистам рассказал директор карельского центра молодежи Эдуард Хохлов.

"Ключевыми событиями станут майские мероприятия и 5 сентября (День празднования столетия Карелии), но так как в следующем году большая часть мероприятий, которая будет проходить в сфере культуры, здравоохранения, спорта, приурочены к этим крупным датам, помощь волонтеров будет требоваться и там", - сказал Хохлов.

Активной подготовкой к участию волонтеров в торжествах начнут заниматься уже с декабря 2019 года. Обучающие семинары пройдут для представителей органов власти и коммерческих организаций, которые станут заказчиками волонтеров. Для этого на площадке форума карельский Центр развития добровольчества презентовал стандарт - рекомендации для тех, кто хочет получить помощь от волонтерского сообщества. По словам директора республиканского центра развития добровольчества Дарьи Маковецкой, правильное понимание работы волонтеров позволит не только привлекать к этому движению новых людей, но и сократит число негативного опыта, который бывает, если к волонтерам относятся как к бесплатной рабочей силе.

"Мы надеемся, что люди выйдут с реальными волонтерскими вакансиями и с пониманием, где и как искать волонтеров, как выстроить с ними взаимоотношения, чтобы волонтерская деятельность была не разовой и разочаровывающей, а чтобы это было полезно и для волонтеров, и для благополучателей", - отметила Маковецкая.

Возраст волонтеров в Карелии варьируется от 14 лет до пожилого возраста. По словам директора карельского центра молодежи, в последнее время добровольчество становится популярным и среди людей пенсионного возраста.

Подготовка к 100-летию Карелии велась несколько лет, правительство РФ приняло федеральную целевую программу "Развитие Республики Карелии на период до 2020 года", действующую с 2015 года. Программа предусматривает выделение 9,5 млрд рублей из федерального бюджета. В 2020 году республика примет ряд всероссийских фестивалей, спортивных соревнований, станет столицей XXV Всероссийского Библиотечного конгресса. Главные торжества пройдут в Петрозаводске 5 сентября.

Теги
РоссияКарелия
Реклама на ТАСС
В Ватикане откроют приют для бездомных
По данным агентство ANSA, он будет рассчитан на 50 мест, хотя первоначально там планируют принять 30-35 нуждающихся
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС