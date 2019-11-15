В Межпарламентской ассамблее православия выступили за преодоление раскола в православии

АФИНЫ, 15 ноября. /ТАСС/. Важность преодоления раскола в православии и необходимость активного влияния на церковные круги с целью возвращения к диалогу подчеркивалась на состоявшемся в Афинах заседании международного секретариата Межпарламентской ассамблеи православия (МАП). Об этом сообщил в пятницу российским журналистам президент МАП, глава комитета Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Сергей Гаврилов по итогам проходившего 14-15 ноября в Афинах заседания международного секретариата, председателей и докладчиков комиссий МАП.

Гаврилов отметил, что при обсуждении проблем в православии, где намечается раскол, затрагивались "вопросы положения христиан не только в Сирии, не только на Северном Кипре, но и на Украине". "Мы подтвердили важность активного влияния на церковные круги с целью возвращения к статус-кво, возвращения к мирному диалогу и каноническому общению. Мы заявили о необходимости принятия всех мер, чтобы инициаторам раскола было не втянуть все гражданское общество наших стран в этот конфликт, не перебросить пламя этого пожара на наши отношения", - сказал Гаврилов.

По его словам, "это была позиция и руководства России в этом отношении в связи с годовщиной 200-летия [национально-освободительной] революции в Греции", юбилей которой будет широко праздноваться в 2021 году. "Мы сделаем все, чтобы наши многочисленные мероприятия с гражданским обществом, с политиками в Греции, с церковными кругами приводили к укреплению наших отношений на православной основе. В том числе к пониманию позиции России", - подчеркнул президент МАП.

Без принципиальных возражений

Он обратил внимание на тот факт, что, "как выяснилось, многие депутаты национальных парламентов плохо представляют себе проблему расколов, проблему отношений, проблему пропаганды, которая ведется на Западе в отношении России". "Очень важно, чтобы люди слышали открыто и доброжелательно в диалоге нашу позицию. Мы не встретили ни одного принципиального возражения в изложении нашей позиции. Может быть, это проявление отношения к России. Мне кажется, что после инцидента в Грузии многие пересмотрели свое отношение к обвинениям России в том, что она якобы занимается агрессивной деятельностью на пространстве СНГ и в мире", - сказал Гаврилов.

Инцидент в Тбилиси

20 июня несколько тысяч демонстрантов вместе с оппозицией пытались прорваться в здание парламента Грузии, требуя отставки главы МВД и спикера. Полиция разогнала митинг, применив слезоточивый газ, резиновые пули и водометы, были пострадавшие и задержанные.

Причиной митинга стало обернувшееся скандалом участие депутата Госдумы Сергея Гаврилова и других делегатов из России в 26-й сессии Генассамблеи Международной ассамблеи православия в Тбилиси. Возмущение оппозиционных депутатов вызвало то, что их российский коллега вел заседание, сидя в кресле председателя национального парламента.

21 июня члены МАП приняли официальное заявление, в котором осудили действия некоторых депутатов парламента Грузии.

Новые реалии

Президент МАП сообщил, что многие депутаты выступали по поводу позиции России в Сирии и по поводу ее миротворческой позиции в других регионах.

"Нынешний климат, атмосфера резко отличаются от того, что было раньше. Не было высказано ни одной агрессивной позиции в отношении России. Ни со стороны европейских депутатов, ни со стороны ближневосточных, арабских депутатов. Это радикальное изменение атмосферы в Межпарламентской ассамблее православия. Почувствовав угрозу нашему миру, все проявили максимальное желание сотрудничать и уважение к России, которая невольно оказалась объектом нападок в ходе грузинского инцидента", - подчеркнул Гаврилов.

О структуре МАП

МАП была создана в 1993 году по инициативе парламента Греции. Штаб-квартира расположена в Афинах.

На сегодняшний день ассамблея православия объединяет 27 государств, ее задачами являются координация законотворческой деятельности и содействие принятию национальными парламентами законов, способствующих распространению православных идей в обществе.