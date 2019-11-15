На Кубани выделят порядка 10 млрд рублей на строительство школ и детсадов в 2020 году

КРАСНОДАР, 15 ноября. /ТАСС/. Власти Краснодарского края предусмотрели в бюджете региона на 2020 год порядка 10 млрд рублей на строительство школ и детсадов для решения проблемы нехватки учебных мест, возникшей из-за высокого притока населения в регион. Эта сумма является беспрецедентной для края, сказал журналистам вице-губернатор Краснодарского края Игорь Галась.

Ранее в регионе существовала проблема нехватки учебных мест, это связано с большим количеством людей, ежегодно переезжающих жить в Краснодарский край. В последние годы в регионе активно ведется строительство новых школ и детских садов. С 2015 года на Кубани начали работать 36 новых школ, 10 из них открылись в начавшемся учебному году.

"В 2020 году из краевого бюджета на строительство школ и детских садов направим 9,8 млрд рублей - это беспрецедентная сумма, это наш безусловный приоритет по поручению губернатора", - сказал Галась, уточнив, что в предыдущие годы на эти цели в регионе выделялось не более 1,5 - 2 млрд рублей.

Так, на строительство школы-интерната для одаренных детей, которая возводится в Краснодаре по инициативе губернатора, направят 1,2 млрд рублей, отметил Игорь Галась. Школа-интернат для одаренных детей региона должна заработать в Краснодаре в 2021 году, ее строительство началось в текущем, 2019 году. Школа рассчитана на 1,1 тыс. мест, также в проекте предусмотрен интернат на 600 мест и плавательный бассейн. Преподавать в школе будут педагоги, отобранные по конкурсу, при необходимости им предоставят служебные квартиры, среди педагогов будет и профессорско-преподавательский состав Кубанского государственного университета.

По словам Галася, в сфере образования также 1,1 млрд рублей направят в 2020 году на капитальный ремонт школ и оснащение современным оборудованием. "По решению [губернатора] Вениамина Кондратьева практически в два раза увеличиваем расходы на строительство и реконструкцию объектов государственной собственности. На предоставление субсидий на объекты образования муниципальной собственности, школы детские сады, мы направляем 7 млрд рублей из краевого бюджета", - сказал Галась.

Также в 2019 году порядка 1 млрд рублей направят на строительство спортивных объектов в регионе и 1,7 млрд рублей на капитальный ремонт учреждений здравоохранения. Этот показатель, по его словам, также значительно увеличится по сравнению с 2019 годом, так как в текущем году на эти цели было предусмотрено только 1 млрд рублей.

"Социальный бюджет"

Он отметил, что в целом бюджет региона на 2020 год и плановые периоды 2021-2022 годы будет оставаться социально ориентированным. "По поручению губернатора мы предусмотрели повышение оплаты труда работникам бюджетных учреждений, с 1 января 2020 года на 3,8% это даже несколько выше, чем планируется по федеральному бюджету, федеральный бюджет планирует на уровень инфляции, а уровень инфляции прогнозный заложен 3%", - сказал Галась.

Он уточнил, что дополнительные расходы на оплату труда работникам бюджетной сферы в 2020 году составят около 2,2 млрд рублей. Также дополнительно заложено в бюджете 4,5 млрд рублей на заработные платы учителям, врачам, соцработникам, работникам культуры и другим специалистам, доплаты которым предусмотрены майским указом президента РФ 2012 года. По сравнению с 2019 годом у этих категорий людей зарплаты вырастут не менее чем на 5,6%.

Бюджет Кубани

Проект бюджета региона на 2020 и плановый периоды 2021-2022 годы внесен на рассмотрение депутатами законодательного собрания региона, публичные слушания проекта бюджета состоятся 25 ноября. Губернатор Краснодарского края ранее уточнял, что до конца 2019 года доходы консолидированного бюджета региона вырастут минимум до 305 млрд рублей, долговая нагрузка к концу текущего года должна снизиться до 50%. Как отмечал ранее губернатор Кубани Вениамин Кондратьев, это результат грамотной финансовой политики, правильного распределения бюджетных инвестиций.

"Общие доходы краевого бюджета на 2020 год вместе с дотациями, межбюджетными трансфертами составят 282 млрд рублей. 292 млрд рублей планируются расходы краевого бюджета, около две трети - это расходы на социальную сферу. 9,1 млрд рублей - дефицит", - сказал Галась, отметив, что в проекте бюджета на 2019 год доходы были предусмотрены в размере 207 млрд рублей.

Он уточнил, что по итогам 2019 года региону удалось снизить госдолг на 40 млрд рублей. По состоянию на 1 января 2020 года этот показатель составит около 99 млрд рублей, из них порядка 60 млрд рублей - это бюджетные кредиты, срок погашения большинства из них начинается только с 2023 года. Таким образом, коммерческий долг региона будет составлять около 40 млрд рублей, из которых 30 млрд рублей - долг по облигациям, около 5 млрд рублей - задолженность по кредитам и 5 млрд рублей - банковские гарантии. Галась добавил, что власти региона считают комфортным 50% уровень долговой нагрузки и не планируют его превышать, но при реализации проектов капитального строительства дополнительные средства будут привлекаться.

Ранее сообщалось, что власти Краснодарского края к концу 2019 года намерены снизить долю банковских кредитов с 35,5% до 5% за счет досрочного погашения госдолга. Долговая нагрузка к концу текущего года должна снизиться до 50% и составить порядка 100 млрд рублей. Пять лет назад госдолг Кубани составлял 145 млрд рублей, долговая нагрузка превышала 98%. В 2018 году госдолг края сократился на 9 млрд рублей и не превышал 140 млрд рублей, долговая нагрузка на бюджет снизилась до 66,6%.

В конце 2018 года депутаты Краснодарского края приняли в окончательном чтении бюджет на 2019 год и плановый период 2020-2021 годов. Планировалось, что доходы региона в 2019 году должны составить почти 250 млрд рублей. После июльских корректировок доходы бюджета Кубани составляли 257,5 млрд рублей, в том числе собственные доходы - 213,56 млрд; расходы - 265 млрд; дефицит - 7,5 млрд рублей.