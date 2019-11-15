Компетенции будущего обсудили на форуме работающей молодежи в Петербурге

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 15 ноября. /ТАСС/. Компетенции, которые пригодятся для профессий будущего, возможности для адаптации на новом рынке труда и профориентацию обсудили в пятницу на IV форуме работающей молодежи в Санкт-Петербурге. Его участниками стали 500 молодых специалистов, сообщила пресс-служба городского комитета по молодежной политике.

"Центральной темой в этом году стала "Трансформация профессий. Настоящее и будущее рынка труда". Участниками стали 500 молодых специалистов, трудящихся на заводах и предприятиях города, а также студенты технических специальностей", - говорится в сообщении.

На форуме эксперты из сферы бизнеса поделились с молодыми специалистами рекомендациями о компетенциях, которыми нужно будет обладать в будущем, чтобы адаптироваться к новым требованиям.

"Мир претерпевает стремительные изменения - конкуренция сегодня является основным драйвером выживания компаний. Для адаптации нужны совершенно новые компетенции. Очень важно развивать в себе "гибкие компетенции" - эмпатию, социальный интеллект, умение анализировать себя", "потребность в "цифровых компетенциях" будет только возрастать: аналитика данных, программирование, искусственный интеллект", - процитировали в пресс-службе советника президента и председателя правления ПАО "Сбербанк" Елену Теплицкую.

Возможности для адаптации на рынке труда

Руководитель проектов АНО "Россия - страна возможностей" Лука Горубин отметил, что организация предоставляет молодежи ряд возможностей, чтобы помочь адаптироваться на меняющемся рынке труда. В частности, по программе нацпроекта "Образования" работает проект "Профстажировки 2.0".

"Наши партнеры, ведущие работодатели России: и "Сбербанк", и РЖД, "Росатом", "Сибур" - разместили реальные кейсы того, что у них происходит на производствах. А студенты в свою очередь могут свободно зайти, выбрать себе тему кейса, написать по нему свою работу и впоследствии попасть на стажировку, что делает наше образование более практикоорентированным", - пояснил Горубин.

По его словам, на участие в проекте уже подали заявки 50 тыс. человек.

Студенты и молодые специалисты также получили возможность пройти на форуме профориентационное тестирование и пообщаться с кадровыми службами таких петербургских предприятий как "Ленсвет", "Мостотрест", "Горэлектротранс" и другими.