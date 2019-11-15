Матвиенко: РФ будет создавать условия для сотрудничества с Кубой в сфере здравоохранения

ГАВАНА, 15 ноября. /ТАСС/. Москва намерена создавать условия для взаимовыгодного сотрудничества с Гаваной в сферах здравоохранения и фармацевтики. Об этом заявила в пятницу председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко, отметив большой потенциал Кубы в этих вопросах.

"У Кубы очень интересный опыт организации здравоохранения первичного звена, большой научный потенциал в сфере фармакологии. Разработан целый ряд очень эффективных медикаментов, которые уже работают в целом ряде стран. И мы будем создавать условия, чтобы этот опыт Кубы и наши возможности для взаимовыгодного сотрудничества всячески поддерживать и развивать", - сказала Матвиенко на встрече с председателем Национальной ассамблеи народной власти (однопалатного парламента) Кубы Эстебаном Ласо Эрнандесом.

Она подчеркнула, что российские сенаторы активно продвигали сотрудничество в сфере здравоохранения. "Также удалось преодолеть много препятствий, барьеров для регистрации кубинских лекарств, в частности лекарства от диабетической стопы, и заложить основу сотрудничества в сфере здравоохранения в более широком контексте", - добавила Матвиенко.

Кроме того, спикер Совфеда отметила, что в России созданы особые условия для обучения кубинских студентов.

"Те домашние задания, которые мы получили от вас в ходе наших переговоров <...> Хочу еще раз доложить: мы их все выполнили. Прежде всего для того, чтобы сохранять сотрудничество в сфере образования, чтобы государственные стипендии РФ, которые даются кубинским студентам, могли быть реализованы, нужно было создать особые условия. И для кубинских студентов такие были созданы", - сказала Матвиенко, добавив, что решены вопросы с повышенной стипендией и оплатой проезда для таких учащихся.

Председатель верхней палаты парламента также проинформировала кубинских коллег, что до конца года, как ожидается, по инициативе Совета Федерации в России будет принят закон, который дает иностранным студентам право работать в России в свободное от учебы время.