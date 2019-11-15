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Parisien: во Франции рэпера осудили за пропаганду терроризма

В песне "Террорист" Masta Ex заявляет, что является "джихадистом" и "ведет войну", а также угрожает западному обществу взрывами бомб

ПАРИЖ, 15 ноября. /ТАСС/. Исправительный суд города Понтуаз (департамент Валь-д`Уаз северо-западнее Парижа) приговорил к шести месяцам тюрьмы условно местного рэпера Masta Ex. Об этом сообщила в пятницу на своем интернет-сайте газета Le Parisien, указав, что музыкант осужден за пропаганду терроризма.

В своей песне "Террорист", видеоролик по которой был размещен на портале YouTube, 29-летний чернокожий музыкант заявляет, что является "джихадистом" и "ведет войну". Он также угрожает западному обществу взрывами бомб. С июля этого года клип посмотрели более 30 тыс. человек.

Сигнал о появлении рэпера, ведущего радикальную исламистскую пропаганду, подал прокуратуре города Понтуаз префект департамента. Полиция особо заинтересовалась и заявлениями рэпера о создании им организацией Killuminateam, название которой он расшифровывает как "Солдаты, идущие по пути Аллаха". Она преследует цели "вести борьбу и нейтрализовать тех", кто выступает за "главного дьявола всех времен", то есть западную цивилизацию, "имеющую исключительно сатанинские корни".

Следствие расценило все это как пропаганду джихада, насилия, ненависти и дискриминации.

Рэпер был задержан полицией у себя в квартире в городе Саннуа 13 ноября - то есть в четвертую годовщину парижских терактов, когда от рук радикальных исламистов погибли 130 человек и более 400 получили ранения.

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Франция
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