Делегация Москвы представила в Афинах экономический и туристический потенциал столицы

АФИНЫ, 16 ноября. /ТАСС/. Делегация Москвы представила в пятницу в Афинах экономический и туристический потенциал российской столицы, поделилась опытом проведения крупных городских мероприятий и фестивалей. Об этом корреспонденту ТАСС сообщили в представительстве Россотрудничества в Греции.

В Афинах в пятницу прошла конференция "Развитие сотрудничества между Москвой и Афинами" с участием делегации правительства Москвы. Форум проводился с целью продемонстрировать греческому бизнес-сообществу потенциал российской столицы как туристического направления, а также обсудить двусторонние планы в области развития туристической индустрии и культуры.

Российские участники представили своим греческим коллегам экономический и туристический потенциал Москвы, поделились опытом коммуникации мэрии с жителями мегаполиса, проведения крупных городских мероприятий и фестивалей, достижениями в области цифровизации городского пространства. В ходе конференции обсуждались различные вопросы инвестиционного взаимодействия и культурно-просветительского сотрудничества двух городов, прорабатывался вопрос оформления электронных туристических краткосрочных виз для поездок в Москву греческих граждан на примерах Калининграда и Санкт-Петербурга.

Итогом конференции и деловых встреч стала договоренность о подписании в ближайшее время Программы сотрудничества между Москвой и Афинами, отметили в представительстве Россотрудничества.

С российской стороны в конференции приняли участие заместитель руководителя Департамента внешнеэкономических и международных связей города Москвы И.Н.Кузьмин, начальник Управления международных связей Департамента внешнеэкономических и международных связей города Москвы В.В.Мануйлов, заместитель начальника Управления информации и взаимодействия с органами государственной власти пресс-службы мэра и правительства города Москвы Д.С.Ложкина, представитель Ассоциации событийного туризма Московской области М.А.Соловьева, руководитель представительства Россотрудничества в Греции А.М.Хоменко, представители посольства России в Греции.

С греческой стороны в конференции приняли участие представители руководства администрации Афин и Культурного центра имени Ставроса Ниархоса, владельцы и представители крупных компаний туристического сектора, заинтересованные в развитии и улучшении деловых контактов столиц двух стран.