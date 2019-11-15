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СМИ: суд отправил под домашний арест подозреваемую в коррупции чиновницу офиса Зеленского

Высший антикоррупционный суд применил к Светлане Кондзеле меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста на два месяца

КИЕВ, 15 ноября. /ТАСС/. Высший антикоррупционный суд избрал руководителю одного из департаментов офиса президента Украины Владимира Зеленского Светлане Кондзеле меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста. Об этом в пятницу сообщили украинские СМИ.

"Антикоррупционный суд применил к Кондзеле меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста на два месяца", - сообщает агентство УНН.

Ранее в пятницу суд избрал меру пресечения экс-заместителю министра культуры Украины Виктории Лесничей в виде содержания под стражей сроком на 60 суток с правом внесения залога. Она подозревается в посредничестве Кондзеле при вымогательстве взятки. Суд установил для Лесничей залог в размере 576 тыс. гривен ($24 тыс.).

Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) задержало Кондзелю и Лесничую 12 ноября. По данным НАБУ, Кондзеля, действуя в составе преступной группы, вымогала $300 тыс. за оказание помощи в назначении на руководящую должность в компании "Нафтогаз". Руководитель департамента, ее сообщница и другие участники были задержаны после получения первой части суммы в размере $150 тыс.

Теги
УкраинаЗеленский, Владимир Александрович
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