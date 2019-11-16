Выплата по программе "Земский доктор" в Якутии может вырасти до 2 млн рублей

ЯКУТСК, 16 ноября. /ТАСС/. Выплата по программе "Земский доктор", в рамках которой врачи едут работать в сельские населенные пункты и арктические районы в Якутии, может увеличиться до 2 млн рублей. Об этом сообщили журналистам в субботу в пресс-службе правительства Якутии.

"Эта программа дала хороший результат для обеспеченности медицинскими кадрами", - сказала министр здравоохранения Якутии Елена Борисова, добавив, что в 2020 году ожидается увеличение размера выплаты врачам в Якутии по программе "Земский доктор" с 1 млн рублей до 2 млн рублей. Также Борисова отметила, что выплаты фельдшерам, которые войдут в программу "Земский фельдшер", могут увеличиться с 500 тыс. рублей до 1 млн рублей.

По программе "Земский доктор" с 2012 года в сельские населенные пункты Якутии поехали работать более 700 врачей, в том числе в арктические улусы - более 140 докторов. По программе "Земский фельдшер" с 2012 года привлечено более 60 фельдшеров. Возрастной ценз до 50 лет для врачей, участвующих в программе "Земский доктор", был снят 1 ноября.

Программа "Земский доктор" действует в России с 2012 года. Проект предусматривает выделение 1 млн рублей врачам, уезжающим в сельскую местность, где они обязаны отработать пять лет.