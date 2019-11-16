Штормовое предупреждение объявили в Приморье из-за сильных осадков и ветра

ВЛАДИВОСТОК, 16 ноября. /ТАСС/. Синоптики объявили штормовое предупреждение в Приморье на 18 ноября, в крае ожидаются сильные дождь и снег, а скорость ветра на побережье может достигнуть 32 м/с. Соответствующее сообщение разместил в субботу Примгидромет на своем официальном сайте.

Ветер скоростью больше 28,5 м/с относится к категории жестокого шторма по шкале Бофорта. Он опасен большими разрушениями.

"В связи со смещением активного южного циклона, ночью и днем 18 ноября на большей территории Приморского края ожидаются сильные осадки смешанного характера (дождь, дождь, переходящий в снег, снег)", - сообщил Примгидромет.

В континентальной части Приморья ветер усилится до 15-22 м/с, во Владивостоке и на побережье порывы могут достигать 32 м/с. Ожидаются гололед, в отдельных районах - метель, на дорогах будет гололедица, снежный накат. Ночью во вторник осадки ослабеют, местами сохранится небольшой и умеренный снег.