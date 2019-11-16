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Путин поздравил Жээнбекова с днем рождения

Президент России выразил готовность к развитию сотрудничества с лидером Киргизии

МОСКВА, 16 ноября. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин поздравил президента Киргизии Сооронбая Жээнбекова с днем рождения. Телеграмма опубликована в субботу на сайте Кремля.

"Хотел бы подтвердить готовность к продолжению нашего товарищеского диалога и конструктивной совместной работы по актуальным вопросам российско-киргизской повестки дня", - подчеркнул Путин. Он высоко оценил и усилия Жээнбекова по укреплению отношений между двумя странами. Кроме того, Путин отметил социально-экономическое развитие Киргизской Республики под руководством Жээнбекова.

"Искренне желаю Вам, уважаемый Сооронбай Шарипович, крепкого здоровья, счастья, благополучия и успехов в государственной деятельности", - обратился президент РФ к киргизскому коллеге.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичКиргизияРоссияЖээнбеков, Сооронбай Шарипович
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