Реклама на ТАСС
{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

МВД сообщило о росте числа преступлений террористической направленности с начала года

В январе - сентябре зарегистрировано 1382 преступления террористического характера, уточняет ведомство

МОСКВА, 16 ноября. /ТАСС/. Количество преступлений террористической направленности за девять месяцев этого года возросло на 3%, экстремистских преступлений сократилось на 61%. Об этом говорится в статистических данных МВД.

"В январе - сентябре 2019 года зарегистрировано 1382 преступления террористического характера [это на 3,1% больше, чем за аналогичный период прошлого года] и 454 преступления экстремистской направленности [меньше на 61%]", - говорится в документе.

Ранее директор ФСБ России Александр Бортников сообщал, что в этом году на стадии подготовки в России предотвращены 39 терактов. Кроме того, в этом году были нейтрализованы 32 боевика, 679 задержаны, 22 склонены к отказу от террористической деятельности, ликвидированы 49 террористических ячеек, планировавших атаки в различных регионах России.

Теги
Бортников, Александр ВасильевичРоссия
Реклама на ТАСС
Ингушетия совместно с Арменией займется исследованиями истории Кавказа
Ингушский государственный университет также сотрудничает с международными образовательными и научными организациями в Германии, США, Китае и Казахстане
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС