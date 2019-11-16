Медведев поздравил журналиста Генриха Боровика с 90-летием

МОСКВА, 16 ноября. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев поздравил журналиста и литератора Генриха Боровика с 90-летием. Телеграмма опубликована на сайте правительства.

"Долгие годы вы находились в эпицентре главных мировых событий, смело отправлялись в "горячие точки", чтобы максимально подробно рассказать о происходящем. И всегда демонстрировали профессионализм и твердость, умение мастерски расставлять акценты и заострять внимание на самых непростых вопросах ", - подчеркнул премьер. Он отметил "особую авторскую интонацию", свойственную произведениям Боровика, и общественную реакцию, которую они неизменно вызывают.

"Своими материалами вы сумели доказать: люди могут быть созвучны друг другу, даже если их разделяют политические убеждения и железный занавес", - сказал Медведев.

Генрих Боровик - советский и российский журналист и литератор, соучредитель и президент Международного фонда культуры мира. Награжден орденами Трудового Красного Знамени (1973), Дружбы народов (1979), Октябрьской Революции (1984), "За заслуги перед Отечеством" III и IV степеней (1999, 2009). Автор более 20 книг, лауреат Государственной премии СССР в области литературы, искусства и архитектуры (1977).