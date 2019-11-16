Реклама на ТАСС
{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Медведев поздравил журналиста Генриха Боровика с 90-летием

Премьер отметил его профессионализм и смелость

МОСКВА, 16 ноября. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев поздравил журналиста и литератора Генриха Боровика с 90-летием. Телеграмма опубликована на сайте правительства.

"Долгие годы вы находились в эпицентре главных мировых событий, смело отправлялись в "горячие точки", чтобы максимально подробно рассказать о происходящем. И всегда демонстрировали профессионализм и твердость, умение мастерски расставлять акценты и заострять внимание на самых непростых вопросах ", - подчеркнул премьер. Он отметил "особую авторскую интонацию", свойственную произведениям Боровика, и общественную реакцию, которую они неизменно вызывают.

"Своими материалами вы сумели доказать: люди могут быть созвучны друг другу, даже если их разделяют политические убеждения и железный занавес", - сказал Медведев.

Генрих Боровик - советский и российский журналист и литератор, соучредитель и президент Международного фонда культуры мира. Награжден орденами Трудового Красного Знамени (1973), Дружбы народов (1979), Октябрьской Революции (1984), "За заслуги перед Отечеством" III и IV степеней (1999, 2009). Автор более 20 книг, лауреат Государственной премии СССР в области литературы, искусства и архитектуры (1977).

Теги
Медведев, Дмитрий АнатольевичРоссия
Реклама на ТАСС
МВД планирует выдавать документы лицам без гражданства только после идентификации личности
По данным министерства, удостоверение личности будет временным документом
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС