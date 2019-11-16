Детский центр по типу "Сириуса" появится в Севастополе в 2022 году

СЕВАСТОПОЛЬ, 16 ноября. /ТАСС/. Детский центр выявления и поддержки одаренных детей "Альтаир", который будет работать по образовательным программам образовательного центра "Сириус", появится в Севастополе в 2022 году, сообщили ТАСС в городском департаменте образования и науки.

"Мы выиграли конкурс на предоставление субсидии из федерального бюджета на создание центра в 2022 году, цена заявки - 354,2 млн рублей. "Альтаир" станет единым образовательным пространством для объединения усилий организаций по выявлению, развитию и поддержке детской одаренности и творческих способностей школьников Севастополя", - сказал собеседник.

Он уточнил, что "Альтаир" планируется создать как структурное подразделение государственного бюджетного образовательного учреждения "Центр дополнительного образования детей "Малая академия наук". Сейчас рассматривают разные варианты того, на какой площадке он будет работать: возможно, придется строить отдельное здание либо удастся использовать уже существующие.

Образовательный центр "Сириус", работу которого курирует образовательный фонд "Талант и успех", открыт в июне 2015 года в Сочи на базе олимпийских объектов. Ежемесячно в центр приезжают 800 детей в возрасте от 10 до 17 лет из всех регионов России. Их сопровождают более 100 педагогов и тренеров, повышающие свою квалификацию. Региональные центры направлены на поддержку выпускников "Сириуса" и других одаренных детей, они работает в рамках его идеологии и помогают развиваться талантливым школьникам за пределами центра.

До 2022 года подобные учреждения по выявлению талантливой молодежи должны появиться во всех регионах, такая инициатива была озвучена президентом РФ Владимиром Путиным на заседании попечительского совета Образовательного фонда "Талант и Успех" в центре "Сириус".