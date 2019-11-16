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Около 170 тыс. домов во Франции остаются без электричества из-за снегопада

Более 2,2 тыс. сотрудников оператора энергосетей Франции Enedis устраняют неполадки

ПАРИЖ, 16 ноября. /ТАСС/. По меньшей мере 170 тыс. домов лишены электроснабжения на юго-востоке Франции из-за повреждений линий электропередачи, вызванных снегопадом. Об этом говорится в распространенном в субботу сообщении оператора энергосетей Франции Enedis.

"По состоянию на 9:00 (11:00 мск) 170 тыс. домов остаются без электричества в департаментах Дром, Изер, Ардеш, Рона и Луара. Более 2,2 тыс. сотрудников компании устраняют неполадки", - отмечается в коммюнике

Сильные снегопады обрушились на юго-восточные районы Франции 14 ноября, приведя к серьезным затруднениям движения транспорта, а также обрыву линий электропередачи. 15 ноября количество оставшихся без электричества домов составило 300 тыс.

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Франция
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