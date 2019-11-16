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Медведев поздравил президента Киргизии с днем рождения

Российский премьер отметил личный вклад Сооронбая Жээнбекова в укрепление российско-киргизских отношений

МОСКВА, 16 ноября. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев поздравил президента Киргизии Сооронбая Жээнбекова с днем рождения. Об этом сообщила пресс-служба российского правительства.

"Хотел бы особо отметить ваш большой личный вклад в укрепление российско-киргизских отношений, базирующихся на принципах дружбы, партнерства и союзничества, - говорится в поздравительной телеграмме. - Поступательно развивается торгово-экономическое и инвестиционное сотрудничество, успешно реализуются совместные проекты в энергетике, промышленности, инфраструктуре, науке и культуре. Углубляется интеграционное взаимодействие в рамках Евразийского экономического союза".

Медведев выразил убеждение, что "дальнейшее наращивание всего комплекса двусторонних связей, продвижение новых взаимовыгодных инициатив и программ в различных областях в полной мере отвечают интересам России и Киргизии".

Теги
Медведев, Дмитрий АнатольевичКиргизияРоссия
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