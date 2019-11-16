Фотограф-любитель в США заснял редчайшего трехрогого оленя

ВАШИНГТОН, 16 ноября. /ТАСС/. Фотограф-любитель из американского штата Мичиган, сам того не подозревая, заснял редчайшего трехрогого оленя. Об этом сообщила газета The Washington Post .

В один из дней, выгуливая собаку в лесу возле своего дома, 75-летний пенсионер Стивен Линдберг, который давно коллекционирует фотографии диких животных, сделал очередные несколько снимков.

"Всегда бывает сложно найти что-нибудь новое, что можно сфотографировать, - рассказал он журналистам. - И тут я увидел этого оленя".

По словам мужчины, то, что у животного было три рога, он в момент съемки не заметил. Линдберг сделал несколько десятков снимков в стремлении "добиться нужного ракурса". Только вернувшись домой и рассмотрев фотографии на компьютере, он понял, насколько необычное животное ему удалось запечатлеть.

По словам ветеринара Стива Эдвардса, которого цитирует издание, такой олень встречается "один на миллион". Другие эксперты считают эту вероятность еще меньшей.

У специалистов есть несколько возможных объяснений этому явлению. Третий рог может быть результатом нарушения в развитии при формировании рогов у молодого животного. По другой версии, возможно вырастание новых рогов, когда предыдущие не были окончательно сброшены, что привело к сохранению третьего рога. Олени в этом регионе сбрасывают рога ранней весной, а к зиме у них вырастают новые.