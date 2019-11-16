Дети из 15 стран представили свои работы на арт-выставке в китайском Хайкоу

ХАЙКОУ /Китай/, 16 ноября. /ТАСС/. Четвертая международная художественная выставка детских работ "Без границ" (No-Boundaries, NOBO) открылась в городе Хайкоу - административном центре южной китайской провинции Хайнань. Как сообщил портал "Наньхайван", экспозиция включает 150 работ юных дарований из 15 стран и регионов мира.

Выставка, проходящая в Хайнаньском институте живописи и каллиграфии, получила тематическое название "Капля воды". В своих работах дети попытались представить собственное видение гармонии воды и природы, отобразить роль водных источников в жизни человека. Своими произведениями юные художники стремились привлечь внимание к проблеме использования водных ресурсов и призвать человечество к бережному отношению к воде, отмечает "Наньхайван".

Работы, представленные в экспозиции, выполнены в самых разных техниках - это и китайская традиционная живопись, и гравюра, рисунки акварелью и акриловыми красками, масляная живопись, а также коллажи из разнообразных материалов.

Главная цель выставки - воспитать в детях чувство социальной ответственности, а также помочь им осознать, что с помощью искусства можно творить добрые дела. Экспозиция также послужит установлению дружеских связей, а также творческому развитию детей со всего мира, подчеркнул новостной портал.

Международная художественная выставка No-Boundaries - это платформа, объединяющая художников "без границ" - вне зависимости от языка, национальности, культуры. Четвертая выставка NOBO в Хайкоу организована при поддержке комитета по художественному образованию Академии искусств Хайнаня, а также академии изобразительного искусства при Хайнаньском педагогическом университете.