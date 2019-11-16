В Крыму ввели временный запрет на посещение лесов

СИМФЕРОПОЛЬ, 16 ноября. /ТАСС/. Министерство экологии и природных ресурсов Крыма ввело временный запрет на посещение лесов до 6 декабря 2019 года, в связи с высокой пожароопасностью, сообщается в субботу на сайте республиканского Минэкологии.

"В связи с прогнозируемым установлением IV и V классов пожарной опасности на территории Республики Крым и в целях обеспечения пожарной безопасности введены ограничения на пребывание граждан в лесах, а также въезда транспортных средств и проведения определенных видов работ. Ограничения вводятся сроком на 21 календарный день", - говорится в сообщении.

Ограничения не касаются сквозного проезда по дорогам общего пользования, посещения отдыхающими баз отдыха, детских оздоровительных лагерей, здравниц, турбаз по путевкам, объектов показа и эколого-просветительских объектов в границах особо охраняемых природных территорий и лесного фонда.

Ранее ГУ МЧС по региону предупредило, что 16-18 ноября в Крыму сохраняется чрезвычайная пожарная опасность, в связи с чем в лесу запрещается разводить костры, использовать мангалы, в лесу вблизи деревьев, рядом с сухой травой и оставлять открытый огонь без присмотра.

В субботу в Симферопольском районе ликвидировали возгорание лесной подстилки на площади 52 га.