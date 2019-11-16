Реклама на ТАСС
{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

В Крыму ввели временный запрет на посещение лесов

Из-за высокой пожароопасности гражданам запрещено посещать леса до 6 декабря

СИМФЕРОПОЛЬ, 16 ноября. /ТАСС/. Министерство экологии и природных ресурсов Крыма ввело временный запрет на посещение лесов до 6 декабря 2019 года, в связи с высокой пожароопасностью, сообщается в субботу на сайте республиканского Минэкологии.

"В связи с прогнозируемым установлением IV и V классов пожарной опасности на территории Республики Крым и в целях обеспечения пожарной безопасности введены ограничения на пребывание граждан в лесах, а также въезда транспортных средств и проведения определенных видов работ. Ограничения вводятся сроком на 21 календарный день", - говорится в сообщении.

Ограничения не касаются сквозного проезда по дорогам общего пользования, посещения отдыхающими баз отдыха, детских оздоровительных лагерей, здравниц, турбаз по путевкам, объектов показа и эколого-просветительских объектов в границах особо охраняемых природных территорий и лесного фонда.

Ранее ГУ МЧС по региону предупредило, что 16-18 ноября в Крыму сохраняется чрезвычайная пожарная опасность, в связи с чем в лесу запрещается разводить костры, использовать мангалы, в лесу вблизи деревьев, рядом с сухой травой и оставлять открытый огонь без присмотра.

В субботу в Симферопольском районе ликвидировали возгорание лесной подстилки на площади 52 га.

Теги
РоссияКрым
Реклама на ТАСС
СК начал проверку по факту смерти лидера движения "Новая Россия" Никиты Исаева
По предварительным данным, его смерть не имеет криминального характера
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС