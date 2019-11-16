Первый бал воспитанниц пансиона Минобороны в Санкт-Петербурге посвятили театру

МОСКВА, 16 ноября. /ТАСС/. Александринский театр помог в организации первого кадетского бала воспитанниц филиала пансиона Минобороны России в Санкт-Петербурге, посвященного Году театра в России. Об этом сообщили в пятницу журналистам в Минобороны РФ.

Филиал пансиона воспитанниц Минобороны РФ в Санкт-Петербурге открылся 1 сентября этого года. Попечительский совет заведения возглавила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко.

"Бал был организован в сотрудничестве с Российским драматическим театром имени А. С. Пушкина (Александринским театром). Партнерами в традиционных бальных танцах - таких, как вальс, полонез, мазурка, падеграс и менуэт, - для воспитанниц стали санкт-петербургские суворовцы", - рассказали в военном ведомстве. В Минобороны рассказали, что бал в филиале пансиона воспитанниц посвятили Году театра в России, он проводится в рамках образовательно-экскурсионного проекта "Магия театра: путешествие во времени".

Заместитель министра обороны Татьяна Шевцова, куратор пансиона, отметила, что в рамках проекта московские воспитанницы посетили несколько городов страны, в том числе Новосибирск и Казань, с концертной программой "Любите ли вы театр?".

"Театр - это искусство, через которое девчонки учатся, познают традиции, культурные ценности нашей большой страны. И не только знакомятся с новыми спектаклями, не только встречаются с очень интересными творческими людьми - и сами участвуют в творческих проектах, это замечательно, потому что открывает душу и открывает сердце", - сказал она. По мнению замминистра, участие в театральных проектах воспитывает в человеке творца.

В Минобороны также отметили, московские воспитанницы пансиона передали традиции кадетских балов ученицам санкт-петербургского филиала, для которых бал стал первым. Для этого вместе с Шевцовой из Москвы прилетели около ста девочек московского пансиона.