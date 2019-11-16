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Участники проекта ОНФ создали для Севастополя программу паллиативной помощи

Севастополь стал 26-м субъектом РФ, где реализуется проект Общероссийского народного фронта по созданию системы паллиативной помощи "Регион заботы"

СЕВАСТОПОЛЬ, 16 ноября. /ТАСС/. Специалисты проекта Общероссийского народного фронта "Регион заботы" разработали для Севастополя индивидуальную программу развития паллиативной помощи, сообщила журналистам в субботу идеолог проекта Анна Федермессер.

"В регионах специалистов по паллиативной помощи почти нет. Проект "Регион заботы" собрал медиков, финансистов, экономистов. Севастополь стал 26-м регионом проекта [изначально планировалось 25 субъектов-участников], и в результате практически первым получил программу паллиативной помощи", - рассказала Федермессер.

Она пояснила, что программа для каждого субъекта РФ разрабатывают с учетом индивидуальных особенностей экономики, системы здравоохранения, уже имеющихся ресурсов для паллиативной помощи и других факторов. В команду проекта вошли более 20 специалистов.

"Единственное, что остается по севастопольской программе - сверстать ее в единый документ. Вся работа по написанию завершена. Фактически работа по ней уже началась, но понятно, что прямо завтра результат люди не увидят. Программа написана до 2024 года, и заметную разницу с тем, что было, люди почувствуют не раньше, чем через год", - отметила Федермессер в разговоре с корреспондентом ТАСС.

Проект Общероссийского народного фронта (ОНФ) по созданию системы паллиативной помощи "Регион заботы" стартовал в 2019 году. В пилотном режиме он реализуется в 25 субъектах РФ, Севастополь будет 26-м. Итогом работы должно стать создание эталона региональной программы развития паллиативной помощи, а также индивидуальной программы для каждого пилотного региона. Проект предполагает обучение персонала, учреждение премии для врачей, фельдшеров и медсестер, а также для организаций, которые занимаются оказанием паллиативной помощи.

Теги
РоссияСевастополь
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