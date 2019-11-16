Обильный снегопад стал причиной многокилометровых пробок в Тегеране

ТЕГЕРАН, 16 ноября. /ТАСС/. Сильный снегопад, который в субботу начался в Тегеране, привел к появлению многокилометровых пробок в иранской столице. Об этом сообщает с места событий корреспондент ТАСС.

Снегопад начался утром и с различной интенсивностью продолжался в течение дня. Особенно обильным выпадение осадков было в северной части города. Температура воздуха в столице около одного градуса выше нуля, поэтому на дорогах снег перемежается с большими лужами.

Движение на многих улицах столицы затруднено или парализовано. Многие автомобилисты оставляют свои машины на обочинах и добираются домой пешком. В некоторых частях города движение общественного транспорта полностью остановлено.

Глава дорожной полиции Тегерана Мохаммад Реза Мехмандар призвал жителей города избегать ненужных поездок. "Мы просим наших граждан воздержаться от необязательного движения на улицах Тегерана и отложить все несрочные дела на другой день", - цитирует его агентство ISNA.

В то время как автомобилисты стремятся избежать поездок по городу, студенты и школьники Тегерана спешат в парки и общественные места, чтобы не упустить возможность поиграть в снежки. Наиболее терпеливые жители делают большие и маленькие снежные скульптуры.

Как правило, снег несколько раз выпадает в Тегеране в декабре и январе. Обычно зимняя температура около 5-10 градусов выше нуля, поэтому снег быстро тает и не долго остается на улицах города. Для середины ноября обильный и длительный снегопад является аномалией для иранской столицы.