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VIII Санкт-Петербургский международный культурный форум

Скорость или точность. На Культурном форуме оценили риски фейковых новостей

Участники дискуссии "Формула коммуникаций: диалог о фейк ньюс и постправде" пришли к выводу, что современный информационный процесс изменил профессию журналиста, и теперь он не ищет информацию, а отбирает ее

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 16 ноября. /ТАСС/. Риски, создаваемые распространением фейковых новостей, и способы ориентироваться в информационном пространстве стали темой дискуссии "Формула коммуникаций: диалог о фейк ньюс и постправде". Встреча в рамках секции "Массовые коммуникации" VIII Санкт-Петербургского международного культурного форума прошла в субботу при участии первого заместителя генерального директора ТАСС Михаила Гусмана и главного редактора "Эхо Москвы" Алексея Венедиктова.

"Информация - это продукт, и, если вы не хотите отравиться этим продуктом, нужно быть более требовательным как потребитель", - сказал Гусман, отвечая на вопросы участников дискуссии о том, как журналисты и обычные читатели могут ориентироваться в современном потоке новостей. Он также напомнил, что приемы дезинформации использовались еще в древнем мире. "Троянский конь тоже был дезинформацией", - пошутил он.

Пришедших на дискуссию людей волновали темы влияния новостей на психологию и повседневную жизнь, возможности профессиональной журналистики обеспечивать поток достоверной информации и нести ответственность за последствия распространяемых новостей. В ходе дискуссии Венедиктов дал такое определение фейк ньюс: "Это искусственно ложные новости, выпущенные специально для достижения какой-либо цели". Он подчеркнул, что для редакции "Эхо Москвы" приоритетно доверие читателей, поэтому на радиостанции сознательно отказались от скорости в пользу точности.

Роль журналистов

Участники дискуссии пришли к выводу, что современный информационный процесс изменил профессию журналиста, и теперь он не ищет информацию, а отбирает ее. Но и в этой новой роли, по мнению профессионалов, важнейшими для журналиста качествами остаются ум и любопытство. "В журналистике важно смотреть на 360 градусов, слушать на 360 градусов, остальному научим", - сказал Венедиктов.

Различные подходы к освещению острых событий, затрагивающих большое количество людей, в том числе терактов и катастроф, были рассмотрены на примере прессы разных стран: России, Испании, США. Отдельной темой стало влияние на информационную среду публикаций в социальных сетях, в том числе на аккаунтах политиков и медийных лиц.

Фейк ньюс в обычной жизни

"Дискуссия очень актуальна. Каждый день с этим сталкиваешься, и хотелось бы как-то научить себя правильно фильтровать информацию, - поделились впечатлениями с корреспондентом ТАСС два ее участника - маркетологи Лада и Сергей. - Некачественные издания периодически хоронят знаменитостей, да и вообще, когда происходит что-то глобальное, резонансное, хочется точно узнать, что случилось. У изданий миллион версий, каждое ссылается на инсайдеров".

Другая участница, выпускница философского факультета Нина, рассказала, что ее интерес к фейк ньюс связан с их непосредственным влиянием на ее семью и родных. "Мои родственники в одной из сопредельных республик относятся к нашему государству негативно, их взгляд на нашу страну довольно экзотичен, и это вносит дисбаланс в семейные отношения, приводит к спорам, к тому, что люди перестают общаться, перестают понимать друг друга - так СМИ влияют на человека", - рассказала она.

Анна Губанова, главный редактор петербургской "Психологической газеты", высказала мнение о том, что все большую актуальность приобретает интерпретация новостей. "Мы, участвуя и организуя конференции психологов, исследователей, все чаще слышим одну важную вещь: мы живем в пространстве избыточной информации, и сегодня каждый отдельный человек уже не способен достаточно ответственно отфильтровать и тем более интерпретировать новости, даже которые он получает из выверенных источников, - отметила Губанова. - Чаще всего конечному потребителю нужна интерпретация, разъяснение, и мне интересно, какую ответственность берет на себя редакция, когда формирует свою политику".

Санкт-Петербургский международный культурный форум (ПМКФ) проходит с 14 по 16 ноября 2019 года. Его основная тема - "Культурные коды в условиях глобализации". Секцию "Массовые коммуникации" на форуме возглавляет генеральный директор ТАСС Сергей Михайлов. ТАСС также выступает генеральным информационным партнером и фотохост-агентством ПМКФ.

Теги
РоссияСанкт-ПетербургVIII Санкт-Петербургский международный культурный форум
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