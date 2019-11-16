Противники сноса кинотеатра "Соловей" в Москве обратились с иском к столичным властям

МОСКВА, 16 ноября. /ТАСС/. Противники закрытия киноцентра "Соловей" в центре Москвы подали в суд на столичные власти, обвиняя тех в бездействии. Об этом ТАСС сообщила пресс-секретарь Тверского суда Москвы Ольга Бондарева.

"В суде зарегистрировано заявление об оспаривании бездействия мэра Москвы, заместителя мэра Москвы, Мосгосстройнадзора, Департамента культуры города Москвы, Департамента культурного наследия города Москвы, Департамента образования города Москвы", - сказала пресс-секретарь.

Кинотеатр "Соловей" на Дружинниковской улице в Москве должен закрыться 15 ноября. в киноцентре появились объявления, что он закроется 2 декабря. До этого в СМИ появилась информация о том, что владелец планирует построить на месте кинотеатра апартаменты общей площадью свыше 80 тыс. кв. м.

Министр культуры РФ Владимир Мединский также выступил против того, чтобы киноцентр "Соловей" закрылся, однако добавил, что этот вопрос находится в компетенции московских властей. Предполагается, что многозальный кинотеатр закроется в конце 2019 года.

Киноцентр "Соловей" был построили в 1989 году, в нем располагаются 24 зала. В октябре 2018 года собственник здания (АО "Киноцентр") получил разрешение на строительство гостиницы на Дружинниковской улице. Новость о возможном сносе "Соловья" вызвала широкий общественный резонанс, 1 декабря состоялся согласованный мэрией Москвы митинг против сноса кинотеатра.