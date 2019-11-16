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Во Владимирской области откроют центр Башмета для талантливых детей

Проект реализуют в 2020 году

ТАСС, 16 ноября. Образовательный центр для одаренных детей Юрия Башмета откроется во Владимирской области в 2020 году. Об этом сообщила в субботу пресс-служба департамента культуры администрации Владимирской области.

"Департаментом культуры достигнута договоренность с Юрием Абрамовичем Башметом о создании во Владимирской области Образовательного центра для одаренных детей в рамках программы "Юрий Башмет - молодым дарованиям России". Старт работы центра планируется уже на февраль 2020 года", - говорится в сообщении.

По данным ведомства, мастер-классы для детей будут вести педагоги ведущих российских и зарубежных учебных заведений: Московской консерватории, МССМШ им. Гнесиных, Санкт-Петербургской консерватории, Парижской консерватории, Королевской академии музыки в Лондоне и других. Обучение будет проводиться на базе сразу нескольких учреждений культуры региона. Ежемесячно запланировано проведение трех мастер-классов по разным музыкальным инструментам.

Юрий Башмет - Народный артист России, альтист, дирижер, педагог, общественный деятель, лауреат Государственной премии СССР и четырех Государственных премий РФ. Художественный руководитель ансамбля "Солисты Москвы", Государственного симфонического оркестра "Новая Россия", создатель благотворительного фонда, присуждающего ежегодные премии имени Шостаковича за выдающиеся достижения в области мирового искусства. Образовательные центры Башмета созданы в 13 городах России.

Теги
РоссияВладимирская область
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