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В Москве умер легендарный пожарный Виктор Климкин

У него остановилось сердце в возрасте 61 года
Виктор Климкин Александр Щербак/ТАСС
Описание
Виктор Климкин
© Александр Щербак/ТАСС

МОСКВА, 16 ноября. /ТАСС/. Легендарный пожарный, заместитель председателя центрального совета Всероссийского добровольного пожарного общества (ВДПО) Виктор Климкин умер в Москве. Об этом ТАСС сообщили в ВДПО.

"Сегодня в Москве в возрасте 61 года от остановки сердца умер генерал-лейтенант внутренней службы Виктор Иванович Климкин", - сказал собеседник агентства. Он отдал пожарной охране более 40 лет.

Долгие годы Климкин был первым заместителем начальника Главного управления МЧС по Москве по государственной противопожарной службе. При его непосредственном участии и руководстве были потушены сотни самых сложных пожаров, произошедших в Москве с 1996 по 2011 годы, в том числе в Измайловском вернисаже, в издательстве "Пресса" на улице Правды, на Черкизовском рынке. Он неоднократно участвовал и в сложных спасательных операциях, среди них обрушение Басманного рынка и "Трансвааль-парка".

Виктор Климкин родился в Москве 1 декабря 1957 года. Окончил Ленинградское пожарно-техническое училище МВД СССР в 1978 году и Высшую инженерную пожарно-техническую школу МВД СССР в 1983 году. В Москве свою службу Климкин начал в 1996 году с должности заместителя командира - начальника штаба Управления государственной противопожарной службы столичного ГУВД. Для московских пожарных он стал легендой еще при жизни, как и его коллега, начальник службы пожаротушения Москвы Евгений Чернышев, погибший при тушении пожара в марте 2010 года.

В 2007 году Климкину было присвоено звание "Почетный пожарный Москвы". С 2011 по 2014 годы он возглавлял ВНИИ противопожарной обороны МЧС, затем до 2016 года был директором департамента надзорной деятельности и профилактической работы МЧС России.

"Глядя на Климкина, на его закопченное лицо, складывалось ощущение, что он живет на пожарах. Виктор Иванович пользовался огромным авторитетом и у пожарных, и у специалистов в области пожарной безопасности. Пожарные России понесли сегодня действительно невосполнимую утрату", - сказали во Всероссийском добровольном пожарном обществе.

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