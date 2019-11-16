Путин поздравил журналиста Генриха Боровика с 90-летием

МОСКВА, 16 ноября. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин поздравил с 90-летним юбилеем российского журналиста Генриха Боровика. Телеграмма опубликована в субботу на сайте Кремля.

Президент заявил, что Боровика по праву считают выдающимся представителем отечественного журналистского сообщества, деятельным, широко образованным, увлеченным человеком. "Ваши яркие, талантливые репортажи из горячих точек планеты, рассказывающие о событиях, изменивших мир, интервью с известными писателями, политиками, литературные проекты всегда вызывали огромный, неподдельный интерес. Они и сегодня служат подлинным эталоном профессионального мастерства", - говорится в телеграмме.

Генрих Боровик - советский и российский журналист и литератор, соучредитель и президент Международного фонда культуры мира. Награжден орденами Трудового Красного Знамени (1973), Дружбы народов (1979), Октябрьской Революции (1984), "За заслуги перед Отечеством" III и IV степеней (1999, 2009). Автор более 20 книг, лауреат Государственной премий СССР в области литературы, искусства и архитектуры (1977, за пьесу "Интервью в Буэнос-Айресе"; 1986, за книгу "Пролог").